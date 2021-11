Pohjanmaan ELY-keskuksen sidosryhmät tyytyväisiä toimintaan ja vaikuttavuuteen alueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Vuoden 2019 tulokset olivat selvästi aikaisempia vuosia parempia. Tulosten säilyessä samalla korkealla tasolla voidaankin pitää hyvänä onnistumisena huomioiden lähes kahden viime vuoden poikkeuksellinen Covid19 ajanjakso. Kokonaistyytyväisyysarvosana vaihtelee ELY-keskuksittain 3,86–4,26 välillä. Vaihteluväli eri ELY-keskusten kesken on pienentynyt aikaisempaan nähden.

Pohjanmaan-, Satakunnan-, Kainuun- ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset saivat sidosryhmiltään parhaat keskimääräiset tyytyväisyysarvosanat.

- ELY-keskuksen henkilökunta on venynyt pandemia-aikana normaalityön lisäksi erilaisten koronatukien neuvontaan, myöntämiseen ja maksatukseen. On todella ilahduttavaa huomata, että kaiken kiireen keskellä olemme silti pystyneet säilyttämään oikein hyvät suhteet sidosryhmiimme. Asiantuntijamme ovat osaavia ja helposti lähestyttäviä. Aktiivisuudestakin olemme saaneet kiitosta. Tulemme jatkamaan samaan tyyliin! kiittää elinvoimapäällikkö Terhi Mäkinen Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Pohjanmaan ELY-keskus on aktiivinen toimija ilmastonmuutoksen hillinnässä ja elinvoiman edistämisessä

Pohjanmaan ELY-keskuksen sidosryhmät arvioivat olevansa tyytyväisiä toimintaan asteikolla 1-5 asteella 4,25. Varsinkin elinkeinoelämän menestyksen tukemisessa on koettu onnistuneen maan parhaiten (4,05), niin ikään alueen elinvoimaisuuteen oltiin tyytyväisiä asteikolla 3,97. Näkyvyys alueen toimijana (3,81), vaikuttavuus (3,97) ja alueen asioiden edistämisessä valtakunnallisesti (3,66) arvioitiin onnistuneen hyvin. Pohjanmaan ELY-keskus koettiin myös aktiiviseksi vaikuttajaksi ilmastomuutoksen hillinnässä (3,63) ja digitaalisuuden kehittämisessä (3,85). Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta onkin yksi AVI-ELY-strategian painopisteistä ja sen myötä ilmastotyö jalkautuu poikkileikkaavasti ELY-keskusten tehtäviin kaikilla vastuualueilla. Näiden myötä ilmastotyö nousee esiin esimerkiksi EU-rahoituksessa ja aluekehittämisessä. Pohjanmaan ELY-keskus on myös tukenut vaikuttavasti talouden kasvutavoitteiden toteutumista (3,69) ja panostanut aktiivisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämiseen (3,69).



Pohjanmaan ELY-keskuksen koettiin onnistuneen vaikuttamaan toimillaan työllisyysasteen myönteiseen kehitykseen (3,86). Pohjanmaan ELY-keskus onkin ottanut aktiivista roolia mm. Vaasan työllisyyden ekosysteemin kehittämisessä. Ekosysteemityön tavoitteena on saada alueellinen yhteistyömalli työllisyyden kokonaisvaltaiseen hoitoon.

Kyselyyn vastasi valtakunnallisesti noin 1792 henkilöä ja vastausprosentti oli 30, mitä voidaan pitää varsin hyvänä. Pohjanmaan ELY-keskusalueella kyselyyn vastasi 66 sidosryhmää.

Läsnäolo maakunnissa tärkeää

Kehittämiskohteiksi kuitenkin nähtiin entistä vahvempi alueellisen kehittäjäroolin edistäminen. ELY-keskusten toivottiin ottavan entistä vahvempaa roolia alueellisessa vaikuttamisessa. Huolta vastaajat kantoivat ELY-keskusten riittävän ammattitaitoisen henkilöstön riittävyydestä.

- Valtion alueellinen läsnäolo on maakunnissa iso voimavaratekijä. ELY-keskusten työssä yhdistyy useiden ministeriöiden ja hallinnonalojen asiat. Kun työ tehdään mahdollisimman avoimesti, aktiivisesti ja verkostomaisesti, saadaan myös parhaat tulokset. Sidosryhmäkumppanimme ovat antaneet meille loistavan arvosanan kyselyssä. Haluan vastavuoroisesti kiittää sidosryhmiämme ja yhteistyökumppaneitamme erinomaisesta yhteispelistä, ylijohtaja Timo Saari sanoo.