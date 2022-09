Pohjanmaan ELY-keskusalueen yritykset ovat investoineet kuluneen vuoden aikana energiatehokkaisiin ratkaisuihin sekä osaamisen ja työvoiman kehittämiseen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Maaseudun yritykset ovat panostaneet ilmastoviisaisiin ratkaisuihin

Maaseuturahaston varoilla on rahoitettu kahdeksan uutta kehittämishanketta. Hankkeet ovat liittyneet esimerkiksi maaseutuyrittäjien osaamisen kehittämiseen ja maatalouden ilmastoviisaisiin ratkaisuihin. Hankkeisiin sisältyy myös kolme elvytysvaroista rahoitettua maaseudun laajakaistainvestointia.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla on myönnetty maaseudun yritystukea maaseutuohjelman 2014–2020 siirtymäkauden 2021–2022 varoista yhteensä 1,3 miljoonaa euroa kesäkuuhun mennessä. Tukea on myönnetty maaseutuyritysten laajentamisinvestointeihin ja kasvua tukeviin hankkeisiin erityisesti metallialan yrityksille. Leader-ryhmien yritysrahoitus on suunnattu monipuolisesti eri toimialoihin, mm. matkailualan yritysten investointeihin on myönnetty tukea. ELY-keskus on myöntänyt maaseudun mikro- ja pienyrityksille EU:n elpymisvaroja yhteensä 1,3 milj. euroa resurssitehokkaan teknologian ja ympäristöystävällisten energiaratkaisujen käyttöönottoon. Elpymistukea on myönnetty mm. biokaasutuotannon aloittamiseen, siirtymiseen uusiutuvan energiaan ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen yrityksissä, kuten aurinkopaneeleiden hankintaan ja kalliolämmön käyttöönottoon.

Maatilat ovat edelleen hakeneet investointitukea kuluneen vuoden aikana ahkerasti mm. lypsykarjatalouteen, kasvihuoneisiin ja muihin tuotantorakennuksiin. Kappalemääräisesti suurin osa hakemuksista kohdistui salaojituksiin ja energiainvestointeihin, erityisesti aurinkokennoihin. Myönteisiä päätöksiä on tähän mennessä tehty vajaat 200 kpl, avustusta on myönnetty 7,9 miljoonaa euroa ja korkotukilainaa 6,6 miljoonaa euroa. Nuoren viljelijän aloitustukea on myönnetty 9 viljelijälle.

- Epävakaasta maailmantilanteesta huolimatta alueemme yrittäjät ovat investoineet aktiivisesti. Kustannus- ja energiakriisin johdosta moni yritys on siirtynyt uusiin energiatehokkaisiin ratkaisuihin kuten biokaasutuotantoon ja aurinkopaneelien hankintaan. EU:n elpymisvaroilla olemme voineet rahoittaa useita ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja sekä myös maaseudun laajakaistainvestointeja, kertoo maaseutuyksikön päällikkö Karin Kainlauri Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Kiinnostus luomutuotantoon on pysynyt ennallaan

Maatilojen neuvontapalvelun (Neuvo 2020) ennakkoilmoituksia on tullut 1085 kpl. Maksatuksia on suoritettu yli 310 000 euron verran. Neuvo2020 käyttö on lisääntynyt, ja sen avulla on voitu hyödyntää asiantuntijoita laajasti. Palvelun avulla on voitu lisätä tietoa mm. maatilan nykyaikaistamisesta ja kilpailukyvyn parantamisesta, ympäristön monimuotoisuuden hyödyntämisestä sekä tuotantoeläinten hyvinvoinnin parantamisesta.

Kasvihuonetukea on maksettu normaaliin tapaan, ennakkoa maksettiin n. 10 miljoonaa euroa. Tänä vuonna maksetaan vielä lisämaksu elokuussa (osana hallituksen maataloudelle kohdistamaa huoltovarmuuspakettia) ja loppumaksu lokakuussa. Tilojen määrään ei ole tullut suurta muutosta verrattuna edelliseen vuoteen.

Keväällä vuoden 2021 tukien viimeinen osa maksettiin kokonaisuudessaan ympäristösopimusten ja luomutuotantokorvauksen sekä luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvauksen osalta. Tällä hakukierroksella oli mahdollista hakea uusia viisivuotisia ympäristösopimuksia, joilla pyritään ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta ja maiseman ylläpitoa. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle tuli yhteensä 7 hakemusta.

Kevään tukihaussa oli myös mahdollista hakea uusia 5-vuotisia sitoumuksia luonnonmukaisesta tuotannosta. Uusia sitoumuksia haettiin, mutta lähes yhtä moni aikaisempi luomutuottaja luopui sitoumuksistaan. Luomutuotannon piirissä oleva peltoala kuitenkin kasvoi jonkin verran, kun voimassa oleviin sitoumuksiin liitettiin uusia lohkoja.

TE-palveluiden kysyntä on kasvussa

Vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla TE-palveluihin on sidottu työllisyysmäärärahoja 16,2 miljoonaa. Se on 2,3 miljoonaa enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Palkkatukien kysyntä on elpynyt pahimman korona-ajan mentyä. Rekry- ja TäsmäKoulutusten kysyntä on jatkunut vilkkaana, ja näillä yritysten kanssa yhteistyönä toteutettavilla koulutusmuodoilla päästään vastaamaan nopeasti yritysten työntekijätarpeisiin. Hyvän työllisyystilanteen kääntöpuolena on, että koulutusaikoja on ajoittain jouduttu siirtämään ja valintakriteerejä muuttamaan.

- TE-palveluiden tarjonta on ollut runsasta ja uuden palvelumallin myötä asiakkaita tullaan kohtaamaan useammin, jolloin hakijalle voidaan tarjota entistä enemmän vaihtoehtoja osaamisen kartoittamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen, kertoo Hanna Auronen työelämä ja osaaminen -yksikön päällikkö Pohjanmaan ELY-keskuksesta.