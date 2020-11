Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen viestintäasiantuntijaksi Ilkka Elo

Vaikuta vesienhoitoon - anna palautetta ehdotuksesta Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027 2.11.2020 11:02:17 EET | Tiedote

Pohjois-Karjalan alueen pinta- ja pohjavesiä koskevan Vuoksen vesienhoitosuunnitelman ja sitä täydentävän toimenpideohjelman (2016-2021) toteutus on parhaillaan käynnissä. Nyt suunnitelmat on tarkistettu vuosiksi 2022-2027. Suunnitelmaehdotuksessa kerrotaan vesistöjen ja pohjavesien tilasta, ongelmista ja siitä, miten vesien tilaa aiotaan parantaa. Suunnitelmasta ja toimenpide-ehdotuksista pyydetään kansalaisilta, viranomaisilta, yrityksiltä ja järjestöiltä kannanottoja 2.11.2020 – 14.5.2021 välisenä aikana (www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito). Palautetta hyödynnetään vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman viimeistelyssä. Vesienhoitosuunnitelmat vahvistetaan valtioneuvostossa vuoden 2021 lopussa. Vesien hyvä tila vaatii tekoja, aikaa ja rahaa Vesienhoidon tavoite on, että kaikkien pinta- ja pohjavesien tila on vähintään hyvä. Pohjois-Karjalassa vedet ovat jo pääosin hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Parantamistoimia tarvitaan kuitenkin, sillä tyydyttävässä tai sitä hu