Pohjois-Karjalan kesän sinilevätilanne ollut valtaosin rauhallinen

Pohjois-Karjalan maakunnan kesän sinilevätilanne on ollut suurelta osin tavanomainen ja vaihdellut sääolojen mukaan. Sinilevää on esiintynyt kautta kesän vähäisiä määriä koko maakunnan alueella. Lämpimien sääjaksojen aikoina pintakukintoja havaittiin enemmän kuin viileiden sääjaksojen aikoina. Järvissä, joissa on paljon fosforiravinnetta, havaittiin erittäin runsaitakin pintakukintoja.

Virallisilla havaintopaikoilla sinilevää on havaittu tämän viikon aikana vain yhdellä havaintopaikalla, Suuri-Onkamon Piranlahdella, missä sitä oli runsaasti. Muita kansalaishavaintoja sinileväkukinnoista on ilmoitettu järviwikiin yksi.

Pintaveden lämpötila Pielisellä Nurmeksessa on 19,1 astetta ja Pielisjoessa (Joensuu) 19,2 astetta. Pintavesien lämpötilat ovat 3.3 astetta lämpimämpiä pitkänajan keskiarvoon verrattuna.

Sinilevätilanteesta tiedottaminen

Valtakunnallista sinilevätilannetta seurataan 25. kesää Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), ELY-keskusten, kuntien ja vapaaehtoisten havaitsijoiden yhteistyönä. Koulutetut havaitsijat tekevät havainnot vakiokohteissa silmämääräisesti viikoittain tiistain–keskiviikon aikana kesä–syyskuussa. Koko Suomen kattavan havainnoinnin tavoite on saada yleiskuva sisävesien ja merialueen sinilevätilanteesta.

Sinilevätilannetiedot kootaan Järvi-meriwikiin sinilevätilannesivuille. Suomen ympäristökeskus julkaisee koko maan sinileväkatsaukset kesä–elokuussa torstaisin. Viimeisin katsaus julkaistiin eilen, 27.8.

Sinilevät voivat olla terveydelle haitallisia

Sinileviä saattaa esiintyä vielä loppukesästä ja syksystä. Sinileväiseen veteen tulisi suhtautua siten, että se saattaa aiheuttaa terveyshaittaa ja veden käyttöä tulisikin välttää. Sinilevän myrkyllisyyttä ei voida määrittää silmämääräisesti. Sinilevät tuottavat monia yhdisteitä, jotka voivat olla haitallisia ja aiheuttaa oireita.

Ilmoita havainnoistasi

Kaikki voivat tallentaa tietoja järvien sinilevätilanteesta sekä muista järvikohtaisista havainnoista, kuten pintaveden lämpötilasta, Järvi-meriwiki-palveluun havaintolähetti-sovelluksen avulla. Myös havainnot sinilevättömästä vedestä ovat tärkeitä. Ympäristöhallinnon TARKKA-palvelun kautta voi seurata sinilevätilannetta satelliittikuvista. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen sinileväpäivystys päättyy elokuun loppuun.

Sinilevää vai muuta levää?

Sinilevä voi näyttää vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta tai raidoilta vedessä, kun sitä on vähäisiä määriä. Runsaat kukinnot näyttäytyvät tyynellä säällä vihreiltä tai kellertäviltä levälautoilta.

Keppi- ja lasitestillä voi arvioida, onko kyseessä sinilevä vai jokin muu levä. Jos levämassa hajoaa kepin kosketuksesta, kyseessä on mahdollisesti sinilevää. Jos massa jää keppiin kiinni roikkumaan, kyseessä on todennäköisesti jokin rihmamainen levä.

Levämassaa voi myös laittaa vesilasiin ja antaa sen seistä noin tunnin. Jos levämassa nousee astiassa vedenpinnalle, kyseessä on todennäköisesti sinilevä.