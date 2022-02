Pohjois-Karjalan maaseutu ennen, nyt ja tulevaisuudessa -seminaari 22.2.2022 klo 13

Tiistaina 22.2.2022 klo 13–15.15 järjestettävässä Pohjois-Karjalan maaseutu ennen, nyt ja tulevaisuudessa -seminaarissa luodaan katsaus maatalouden ja maaseudun kehityskulkuun alueellamme. Lisäksi pohditaan, mitä tulevaisuus CAP27 -ohjelman myötä tuo tullessaan.

Seminaaria voivat seurata kaikki halukkaat etäyhteyksien välityksellä oheisen linkin kautta: https://vimeo.com/event/1851417/02bf6343c4

Tilaisuuden puhujina toimivat mm. maan korkein maaseutuvirkamies, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä sekä MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. Alueellista ja paikallista näkökulmaa tarjoavat puheenvuoroissaan Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ylijohtaja Ari Niiranen, maaliskuun alussa eläkkeelle jäävä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen maaseutu- ja energia -yksikön päällikkö Pekka Tahvanainen sekä maakuntaneuvos Markku Lappalainen Vaara-Karjalan Leader ry:stä.

Miksi seminaari järjestetään?

Seminaarin järjestävä Pohjois-Karjalan ELY-keskus haluaa osaltaan edistää maakunnan maatalouden toimintaedellytyksiä. Pohjois-Karjalan ja koko Itä-Suomen olosuhteisiin soveltuvan maidon- ja naudanlihantuotannon väheneminen sekä siirtyminen länteen ja etelään on ollut huolenaiheena jo vuosia. Viime kesän alhaiset satotasot ja maatalouden kustannusten voimakas nousu ovat entisestään vaikeuttaneet maanviljelijöiden asemaa.

Ensi vuonna käynnistyy uusi EU:n CAP-ohjelmakausi, joka tarjoaa yhdessä maakunnallisen maaseutusuunnitelman kanssa mittavia mahdollisuuksia maaseutuyritysten ja maaseudun kehittämiseen. ELY-keskus haluaa kertoa näistä uuden ohjelmakauden tuomista mahdollisuuksista.

Koronapandemian myötä kotimaisen maataloustuotannon ja huoltovarmuuden merkityksen tiedostaminen on kasvanut. Maaseutu on myös osoittautunut muuttotilastojen valossa entistä houkuttelevammaksi asuinpaikaksi. ELY-keskuksen tavoitteena on vahvistaa tätä myönteistä kehitystä.

Ohjelma

Tilaisuuden juontaa viestintäasiantuntija Ilkka Elo, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

klo 13.00 Avaus ja tervetuloa

ylijohtaja Ari Niiranen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

klo 13.10 Mitä uusi ohjelmakausi CAP27 tarjoaa maaseudulle?

kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö

klo 13.40 Maatalouden ja maaseudun muutokset 1981–2021

yksikön päällikkö Pekka Tahvanainen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

klo 14.00 Miltä maatalouden ja maaseudun tulevaisuus näyttää Pohjois-Karjalassa

Suomen, Järvi-Suomen ja Pohjois-Karjalan rooli maataloustuotannossa

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila

Kokemuksia ja näkemyksiä harvaanasutun maaseudun kehittämisestä

hallituksen puheenjohtaja, maakuntaneuvos Markku Lappalainen, Vaara-Karjalan Leader ry

klo 14.40 Keskustelua

klo 15.00 Kohti tulevaa - CAP27 Pohjois-Karjalassa

johtava asiantuntija Timo Tanskanen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

klo 15.15 Tilaisuus päättyy