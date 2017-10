Pohjois-Karjalassa iso harppaus yrityskaupoissa

Finnveran rahoittamien yrityskauppojen määrä kasvoi Pohjois-Karjalassa tammi–kesäkuussa peräti 44 prosenttia vuoden takaisesta. Pohjois-Karjalaa nopeampaa kasvu on vain neljässä maakunnassa: Etelä-Karjalassa, Lapissa, Kainuussa ja Kanta-Hämeessä. Yrityskaupat ovat murroksessa, sillä yrityksen myyjänä ei ole enää automaattisesti eläköityvä yrittäjä.

Nuoremmat sukupolvet myyvät yrityksiään entistä aktiivisemmin.

- Nuoremmat yrittäjät luopuvat yrityksistään aiemmin kuin vielä muutama vuosi sitten. Ne yritykset ovat alusta asti myyntikunnossa. Nuorten kasvava osuus näkyy selvästi tilastoissa, sanoo Finnveran Itä-Suomen aluejohtaja Mikko Vänttinen.

Suomessa tehtiin alkuvuonna 550 yrityskauppa, joissa Finnvera oli mukana rahoittajana. Pohjois-Karjalan osuus kaikista yrityskaupoista on vajaat seitsemän prosenttia.

Vänttisen mukaan pienemmissä yrityskaupoissa ostajana on yleensä uusi yrittäjä. Isommissa kaupoissa yritykset puolestaan hakevat kasvua investoimalla uuteen liiketoiminta-alueeseen. Eniten omistajaa ovat vaihtaneet konepajat, palvelujen kuten sote-alojen toimijat sekä kuljetus-, maansiirto- ja urakointialan yritykset.

- Toimialarajat ovat hämärtyneet. Yritykset eivät osta vain kilpailijoita, vaan laajentavat toimialojen yli, Vänttinen kertoo.

Omistajanvaihdokset luovat tarvetta ulkopuoliselle rahoitukselle

Pohjois-Karjalan kasvulukuja selittää aktiivinen tiedon jakaminen. Maakunnassa on järjestetty paljon omistajanvaihdosiltoja.

- Työ kantaa hedelmää pienellä viiveellä. Myyjät täytyy ensin saada aktivoitumaan ja näkemään oman yrityksensä arvo realistisesti. Rahoittaja on yleensä paras arvioimaan hintaa, jos kauppaan tarvitaan vierasta pääomaa, Vänttinen kertoo.

Suomessa tehdään vuosittain arviolta 2 000–3 000 yrityskauppaa. Vuonna 2016 Finnvera oli mukana rahoittamassa yli tuhatta omistajanvaihdosta.

Syksyn pk-yritysbarometrin mukaan pk-yrityskentässä tullaan näkemään paljon omistajanvaihdoksia seuraavien 10 vuoden aikana. Pk-yritysbarometrin vastaajista noin 40 prosenttia harkitsee yrityksestään luopumista seuraavan 10 vuoden aikana pitkälti ikääntymisen seurauksena. Eniten omistajanvaihdosta harkitsevia on kaupan alalla.

Noin viidennes yrityksistä on kiinnostuneita laajentamaan toimintaansa yritysostojen kautta. Voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä jopa neljännes on kiinnostunut laajenemaan yritysoston kautta seuraavan parin vuoden aikana. Tarve ulkopuoliselle rahoitukselle on suuri, sillä lähes 80 prosenttia toimijoista tarvitsisi laajentumiseensa ulkoista rahoitusta.

