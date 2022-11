Pohjois-Karjalassa on ollut Unesco-kohde 30 vuotta

Sanomalehti Karjalainen otsikoi 13.11.1992 ”Unescolta toivottu päätös: Biosfäärialue tulee Ilomantsiin ja Lieksaan”. Tänä vuonna on siis vietetty Pohjois-Karjalan biosfäärialueen 30 vuotisjuhlaa ja juhlittu sitä, että Pohjois-Karjalassa on Unesco-kohde.

Kun 90-luvulla biosfäärialuetoimintaa käynnisteltiin Mekrijärvellä, painotus koko ohjelmassa oli hyvin tutkimuskeskeinen. Vuosien saatossa paljon on muuttunut niin Pohjois-Karjalassa kuin toiminnan painotuksissa. Tutkimuksesta on siirrytty enemmän sidosryhmätyöhön ja jo pitkään kestävän luontomatkailun edistäminen on ollut yksi keskeisistä tavoitteista.

Biosfäärialue on Unescon kestävän kehityksen yhteistyöalue. Toiminnassa yhdistyy ihmisen kestävä toiminta sekä luonnon ja sen monimuotoisuuden vaaliminen. Alueella on siis tarkoitus löytää tapoja kehittää elinkeinoja ja elää kestävästi. Paikallisten toimijoiden yhteistyö, kumppanuusverkostot ja erilaiset kehityshankkeet auttavat yhteisöjä toiminnassa, joka perustuu paikalliseen kulttuuriin ja voimavaroihin.

”Biosfäärialuetoiminnan hieno puoli on sen muovautuvuus. Koko ohjelman ideana on rakentua paikallisten olosuhteiden mukaan ja muovautua niiden ja ajan kanssa,” kertoo Pohjois-Karjalan biosfäärialuekoordinaattori, Vilma Lehtovaara Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Muutoksia ja muovautumista tapahtuu edelleen. Tänäkin vuonna on jouduttu miettimään toimintaa uudelleen. Melkein 30 vuotta toiminnan tärkeänä osana on ollut hankeyhteistyö rajan taakse Karjalaan. Viimeisimmät yhteistyöhankkeet ovat liittyneet herkkien luontokohteiden matkailun kehittämiseen, matkailuyritysten kestävyyden tukemiseen sekä metsäpaloihin. Nyt kun kansainvälinen yhteistyö itään päin ei ole mahdollista, on entisestään lähennytty pohjoismaisten kollegojen kanssa.

Suomen toinen biosfäärialue tulee vierailulle Pohjois-Karjalaan juhlan kunniaksi

Juhlavuotta on juhlistettu jo ohjausryhmän kokouksella Lieksassa ja Kolin luontokeskus Ukon uuden retkinäyttelyn avajaisissa kesäkuussa. Uudistuneen näyttelyn myötä biosfäärialuetoiminta on nyt näkyvissä kaikille luontokeskuksen vierailijoille. Juhlan huipennus on kuitenkin vielä edessä, sillä juhlavuoden kunniaksi Pohjois-Karjalan biosfäärialue on kutsunut vieraakseen Suomen toisen biosfäärialueen, Saaristomeren biosfäärialueen toimijat.

Vierailun aikana 14.-16.11. biosfäärialueiden edustajat tutustuvat toisiinsa ja Pohjois-Karjalaan. Tapaamisen teemana on biosfäärialueiden kumppanuus ja siitä keskustellaan Joensuussa maanantaina järjestettävässä tilaisuudessa, sekä työpajassa Ilomantsissa.

Tarkoituksena on miettiä, miten biosfäärialue voisi olla entistä paremmin hyödyksi alueensa yrityksille ja toimijoille, jotka haluavat kehittää toimintaansa kestävämmäksi. Saaristomereläiset pääsevät tutustumaan Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kumppanien toimintaan mm. majoittumalla Äksyjen ämmien luona ja tutustumalla Kolin luontokeskuksen uudistuneeseen retkinäyttelyyn.

”Vaikka säiden puolesta ei ole otollisin aika vierailla Pohjois-Karjalassa, haluan näyttää kollegoille Joensuun, Lieksan ja Ilomantsin lämpöisyyttä ihmisten kautta,” Lehtovaara toteaa.



Lisätietoa biosfäärialueesta

Ihminen ja biosfääri -ohjelma on Unescon vanhin tiedeohjelma. Se perustettiin 1971 ja on viettänyt 50 -vuotisjuhlaansa viime ja tänä vuonna.

Maailmassa on 738 biosfäärialuetta 134 maassa (2022). Biosfäärialueverkoston tarkoituksena on siirtää hyväksi havaittuja toimintatapoja alueelta toiselle.

Pohjois-Karjalan biosfäärialue sai Unescon hyväksynnän 1992. Suomen toinen biosfäärialue Saaristomerellä taas 1994.

Alun perin biosfäärialue käsitti maantieteellisesti vain osan Ilomantsista ja Lieksasta. Vuonna 2008 biosfäärialuetta kuitenkin laajennettiin käsittämään koko Ilomantsin ja Lieksan, sekä Tuupovaaran kaupunginosan Joensuusta.

3. marraskuuta vietettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa kansainvälistä biosfäärialueiden päivää.

