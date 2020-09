Pohjois-Pohjanmaalla todettujen koronatartuntojen määrä edelleen maltillinen

Vaikka Pohjois-Pohjanmaalla on tiedossa joitakin joukkoaltistuksia koronavirukselle, todettujen tartuntojen lukumäärä on maakunnassa edelleen suhteellisen alhainen. Yhteensä Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 166 koronatartuntaa.

Tilanne Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on koronaepidemian osalta edelleen rauhallinen. Alueella on todettu viikon sisällä kuusi uutta koronatartuntaa, eli taudin ilmaantuvuus on 1,5 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Tätä edeltävällä viikolla ilmaantuvuus oli 2 tapausta / 100 000 asukasta. Yhteensä kevään ja kesän aikana on todettu 166 koronatartuntaa. Todetut tartunnat liittyvät yleisötapahtumiin ja perhealtistuksiin, mutta joukossa on myös tapauksia, joiden tartunnanlähde ei ole tiedossa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on ollut muutamia joukkoaltistumisia kouluissa ja varhaiskasvatuksessa, mutta niistä ei ole todettu jatkotartuntoja. Sairaalahoidossa ei ole ketään. PPSHP:n alueella ei ole tarvetta valtakunnallisesta ohjeistuksesta poikkeavaan erityisohjeistukseen.

