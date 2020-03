Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella seitsemän uutta koronatartuntaa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu sunnuntaiaamuun mennessä seitsemän uutta positiivista laboratoriovarmistettua koronatapausta vanhoista tartuntaketjuista.

OYS:ssa on tällä hetkellä hoidossa viisi koronapotilasta, joista kolme on vuodeosastolla ja kaksi tehohoidossa. Tähän mennessä laboratoriovarmistettuja tapauksia on yhteensä 57 kappaletta.