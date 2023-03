Pohjolan hukka aloittaa suurpetoja esittelevän kirjasarjan

(Kirjoitus on julkaistu Kustantamon kuulumisia -blogissa 27.3.2023.)



Sari Kanalan kirjoittama ja Daga Ulvin kuvittama Pohjolan hukka. Canis lupus

on koko perheen tietokirja Suomen luonnossa elävistä susista.



Susi on yksi Suomen neljästä suurpedosta. Ne asuvat mieluiten syvällä metsässä, kaukana ihmisasumuksista. Pienenevät erämaa-alueet ajavat susia liikkumaan myös ihmisasumusten lähettyvillä, mutta ne karttavat ihmistä.





Sari Kanala, mikä sudessa kiehtoo?



– Suden olemus. Sudessa on jotain samaa kuin ihmisissä: olemme laumaeläimiä, mutta joukossamme vaeltelee myös muutamia yksinäisiä kulkijoita. Lauma eli perhe on tärkeä, ja mikäli perhettä tai laumaa uhkaa jokin ulkopuolinen, sitä puolustetaan voimakkaasti.



– Väitetään, että sudet ovat julmia, mutta kyllä ihmiset ovat julmempia, valitettavasti.



– Susi on salaperäinen, varovainen ja hiljainen kulkija, jonka ulvonnassa on samalla haikeutta ja voimaa.





Kirjassasi on paljon tietoa sudesta. Yllättikö joku asia sinut, kun teit kirjaa?



– Ehkä eniten yllätti se, kuinka hyvin sudet pitävät pennuistaan huolta. Ne eivät jätä koskaan pentujaan yksin, vaan emon poissa ollessa pennuilla on ”pentuvahti”.





Mitä luonto sinulle merkitsee?



– Luonto, erityisesti metsä ja varsinkin vanha metsä, on ollut minulle lapsuudesta saakka paikka, jossa olen turvassa ja jossa on tilaa hengittää rauhassa. En voisi kuvitellakaan eläväni ympäristössä, jossa ei ole metsää lähellä. Mikään ei rauhoita mieltä niin kuin koirien kanssa metsässä kulkeminen. Metsä on kaunis kaikkina vuodenaikoina.



Olet tehnyt kirjan yhdessä kuvittaja Daga Ulvin kanssa. Millaista on kirjailijan ja kuvittajan yhteistyö?

– Meitä yhdistää rakkaus luontoon ja susiin. Haluamme välittää tietoa luonnosta ja luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä lapsille ja perheille. Emme varmaan kumpikaan voisi elää, jos emme voisi nähdä ja tuntea metsää joka päivä.

– Dagan piirrokset ja maalaukset ovat realistisia, mutta niistä huokuu tarinallisuus ja tunne. Siksi ne sopivatkin minusta erinomaisesti lastenkirjoihin. Lasten tulee saada oikeaa ja kunnollista tietoa eläinten ulkoisesta olemuksesta.

– Kirjan sisältöä olemme pohtineet yhdessä. Myös Daga on kommentoinnut mistä aihepiiristä toivoisi kirjoitettavan lisää tai mitä hän olisi muuttanut tekstissä.



Olet monipuolinen kirjailija ja kirjoittanut useita koko perheelle sopivia tietokirjoja. Mistä ammennat kirjojesi aiheita?



– Metsästä.