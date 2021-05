Poikkeuksellinen true crime -kirja perheestä, joka hallitsee göteborgilaislähiötä Ruotsin lakien ulkopuolella

Ann-Christin Antellin esikoisromaani Puuvillatehtaan varjossa myynyt jo yli 15 000 kappaletta 29.4.2021 08:03:49 EEST | Tiedote

Turkulaisen Ann-Christin Antellin Puuvillatehtaan varjossa on ollut alkuvuoden esikoisromaanitapaus. Helmikuussa ilmestyneestä kirjasta on otettu jo kolmas painos ja se on myynyt yhteensä yli 15 000 kappaletta kaikissa formaateissa. Puuvillatehdas-sarjan toinen osa ilmestyy ensi vuonna.