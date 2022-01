Poltettavan jätteen kuljetukset siirtyvät kiinteistönhaltijoille

Vanhasta Satamasta löytynyt puolustusvoimien harjoitusmateriaaleja – vaikutuksia pientaloalueen rakentamiseen selvitetään 20.1.2022 09:08:24 EET | Tiedote

Vanhan Sataman alueelta on löytynyt vanhoja puolustusvoimien harjoitusmateriaaleja, kuten savuheitteitä ja harjoitusammuksia. Vanha Satama on kaavoitettu pientaloalueeksi ja alueen infran rakentaminen on tarkoitus käynnistää tämän vuoden alussa. Vaasan kaupunki selvittää löytöjen vaikutuksia rakennusaikatauluihin yhdessä poliisin ja puolustusvoimien kanssa.