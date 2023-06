Pormestari Vartiainen: Helsinki valmistelee ambulanssien lahjoittamista Ukrainaan

Helsingin kaupunki aikoo lahjoittaa Ukrainan pelastustoimelle Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle tarpeettomiksi jääneet neljä ensihoitoyksikköä. Lahjoituksen arvo on noin 48 000 euroa.

"Helsinki on tukenut Ukrainaa monilla tavoin Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta lähtien, ja tätä tukea myös jatkamme. Ukraina ja ukrainalaiset tarvitsevat edelleen kaiken mahdollisen avun ja me Helsingissä olemme sitoutuneet heidän auttamiseensa niin kauan kuin tarvitsee", pormestari Juhana Vartiainen toteaa.

Pelastuslaitos on aiemmin lahjoittanut kaupunginhallituksen päätöksellä viisi ensihoitoyksikköä, jotka on sisäministeriön koordinoimana toimitettu Ukrainan pelastustoimelle. Pelastuksen ja ensihoidon ajoneuvoille sekä pelastustoiminnan ja ensihoidon kalustolle ja varusteille on Ukrainassa edelleen suuri tarve.

Nyt lahjoitettavat ensihoitoyksiköt ovat vuosimallia 2013 ja ne ovat tähän saakka toimineet pelastuslaitoksen ensihoidon varayksikköinä. Pelastuslaitos on kilpailuttanut viidentoista uuden ensihoitoyksikön hankinnan, ja ajoneuvojen toimitukset olivat kesällä 2022. Ensihoitoyksiköiden elinkaari pelastuslaitoksella on noin kolme vuotta ensilähdöstä, minkä jälkeen ne toimivat varayksikköinä 3–5 vuotta.

Pelastuslaitos on huoltanut, kunnostanut ja varustanut kyseiset ensihoitoyksiköt lahjoitettavaksi Ukrainan pelastustoimen käyttöön.

