Postialan työtaistelutoimet hankaloittavat taloyhtiöiden yhtiökokouskutsujen toimittamista

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on ilmoittanut tukevansa AKT:n lakkoa tukitoimilla 16.2.-21.2.2023. Tässä tilanteessa moni taloyhtiö joutuu miettimään, miten yhtiökokouskutsut saadaan toimitettua ajoissa perille.

”Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää, että yhtiökokouskutsut on lähetettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Vaikka taloyhtiö toimisi lain mukaan ja lähettäisi kutsut ajoissa, voi kutsu saapua osalle osakkaista vasta viime hetkellä tai jäädä kokonaan saapumatta ennen kokousta. Tällöin nämä osakkaat eivät mahdollisesti saa lainkaan tietoa kokouksesta, vaikka kokous lain mukaan voitaisiinkin pitää suunniteltuna ajankohtana”, sanoo Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltia.

Sähköpostin käyttäminen yhtiökokouskutsun lähettämiseen ei välttämättä ole kaikissa tilanteissa ratkaisu.

”Sähköpostia voidaan käyttää ensisijaisena kokouskutsun toimittamiskeinona vain silloin, kun osakas on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa yhtiölle yhtiökokouskutsujen toimittamistarkoituksessa. Pelkkä osakkaiden sähköpostiosoitteiden kerääminen eri lähteistä ei siis tässä tilanteessa ratkaise ongelmaa”, Haltia toteaa.

Sen sijaan taloyhtiö voi toimittaa kirjalliset kokouskutsut osakkaiden postiluukuista. Tässä on tärkeää huomioida, että kutsu on toimitettava myös niille osakkaille, jotka eivät itse asu kyseisessä taloyhtiössä. Lisäksi kutsut kannattaa laittaa näkyville myös porraskäytävien ilmoitustauluille tai yhtiön muulle ilmoitustaululle.

”Jos on oletettavaa, että kutsu ei tule saavuttamaan kaikkia osakkaita, on tarkoituksenmukaista siirtää yhtiökokousajankohtaa. Jos kutsut on ehditty jo postittaa, kannattaa harkita kyseisen yhtiökokouksen peruuttamista”, Tapio Haltia ohjeistaa.

Tilannetta kannattaa seurata Postin ja PAU:n verkkosivuilta.