Powered by Kramp -myymäläverkosto laajenee – Uusi KRAMP-myymälä Närpiöön

Kauppiaat Nils ja Sofia Björklund ovat ennen tätä toimineet vuosien ajan alalla Nilsin toimiessa Krampilla läntisen Suomen asiakaspäällikön tehtävässä ja ollessa näin mukana Powered by Kramp -konseptin jalkauttamisessa Suomeen alusta asti.



Kauppias Nils Björklund: ”Ajatus tällaisesta myymäläkonseptista oli pyörinyt mielessä jo jonkin aikaa ja sitten yhtäkkiä kaikki palaset loksahtivat kohdalleen. Löysimme sopivan myymälätilan ja hyviä yhteistyökumppaneita niin päätettiin, että nyt aloitetaan.”



Kramp Oy:n kaupallinen johtaja Sami Jerkku: “Närpiön alueella koettiin selvä tarve tällaiselle kaupalle ja Nilsin ja Sofian rohkea siirtyminen kauppiaiksi muodostaa asiakkaille loistavan, asiantuntevan liikkeen, jossa on hienoa saada olla mukana Powered by Kramp –konseptilla.”



Uuden myymälän avajaisia vietetään 20.-21.1. Avajaisten myötä TBJ Center on yhdeksäs Suomeen avattu Powered by Kramp -myymälä. Yhteistyökumppani Kramp on Euroopan johtava maatalousalan tarvikkeiden ja varaosien toimittaja, jolla on toimipiste ja oma varasto Paimiossa.