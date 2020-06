PowerParkin uusi vuoristorata ”Pitts Special” on nyt avattu

PowerParkin huvipuiston vuoristoratojen määrä nousee jo kahdeksaan, kun uusin vetonaula ”Pitts Special” on valmistunut. Kauhavan Alahärmässä sijaitsevan vuoristoradan viimeiset testiajot saatiin päätökseen juhannuksen aikana ja odotettu Pitts Special avautuu yleisölle tänään keskiviikkona 24.6.

Uutuusvuoristorata Pitts Special alkaa hitaalla, piinaavan pitkällä nousulla pystysuoraan ylös 43,5 metrin korkeuteen. Tornin huipulta 8-paikkainen vaunu syöksyy 85-asteen kulmassa kohti maata vauhdin kiihtyessä välittömästi 100 kilometrin tuntivauhtiin.



Syöksylaskun jälkeen vaunu jatkaa matkaansa maanrajasta uudelleen ylös tehden ensimmäiset tunteita ravisuttavat silmukat samalla kun vaunu kiertyy myös akselinsa ympäri. Alun jälkeen rata vie matkustajat PowerParkiin johtavan tien yli karting-radan puolelle, jossa on luvassa lisää silmukoita.



- Kun vaunu lähtee liikkeelle, siitä tulee hurja fiilis! Selkä on suoraan maata päin ja edessä näkyy pelkkää taivasta. Kun vaunu syöksyy huipulta alas, tuntuu kuin olisi lennossa. Myös sitä seuraavat silmukat ovat varmasti jokaiselle hurjapäälle vavisuttava elämys, PowerParkin johtaja Mikko Kiviluoma kuvailee uutuutta.



Kaikkiaan vuoristoradalla on mittaa 693 metriä, joista jokainen metri tarjoaa unohtumattoman elämyksen huvittelijoille. Suurimmillaan matkustajiin kohdistuu 4,5 g:n voimat. Nimensä ”Pitts Special” on saanut kaksitasoisesta taitolentokoneesta.



- Taivaalla taitolentotemppuja tekevät Pitts Special -koneet ovat alansa huippuja ja samaa tasoa on myös meidän versiomme, vaikka tässä vielä pysytään turvallisesti radassa kiinni. Vuoristorata edustaa alan uusinta tekniikkaa kaikin tavoin ja tietysti myös turvallisuudeltaan alan parasta, Kiviluoma painottaa.



Pitts Special -vuoristoradan valmistaja on saksalainen Gerstlauer Amusement Rides GmbH, joka on maailman johtavia ja arvostetuimpia vuoristoratavalmistajia. Aiemmin yhtiö on toimittanut PowerParkiin Junker-vuoristoradan, joka on yksi Pohjois-Euroopan hurjimpia vuoristoratoja. Saksalaisyhtiön ratoja on käytössä ympäri maailmaa muun muassa Legolandeissa eri puolilla Eurooppaa sekä Yhdysvalloissa ja Japanissa sijaitsevissa huvipuistoissa.



PowerPark on avoinna huvittelijoille päivittäin klo 11-19. Ennakkovarauksen huvipuistoon voi tehdä helposti PowerParkin verkkosivulla. Lippuja varataan myös portilta ostettavaksi.