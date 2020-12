PRBI-barometri: viestinnän vaikuttavuuden vaatimukset kasvavat

Brunnen Communcations Oy on strateginen viestintätoimisto, jonka tehtävänä on auttaa asiakkaitaan olemaan vaikuttavampia ja tekemään parempaa tulosta. Brunnen on perustettu vuonna 2010 ja se on yksityisomisteinen toimisto, joka toimii osana arvostettua ja kansainvälistä PR Boutiques International -verkostoa.

Olemme erikoistuneet rakennetun ympäristön ja terveysteknolgian BtoB-yrityksiin. Lisäksi asiakkainamme on useita julkisalan toimijoita ja komannen sektorin toimijoita.