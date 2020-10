Presso-kahviloissa on tavattu tuoreen pullan äärellä jo 20 vuotta

Kodikkaissa Presso-kahviloissa paistetaan tuoretta pullaa aamusta iltaan. Tuoksuva pulla ja vastakeitetty kahvi ovat houkutelleet suomalaisia kokoontumaan ja kahvittelemaan Pressoihin jo parikymmentä vuotta. Kahviloiden leivonnaistarjonnassa näkyy ja tuntuu Presso-paakarien kädenjälki sekä ylpeys omasta työstä. Juhlavuonna Pressot levittävät pullakahvien positiivista sanomaa laajemminkin ympärilleen. Lämpimistä leivonnaisista nautitaan muun muassa vanhustentaloissa.

”Suomalaisille pullakahvien nauttiminen on tärkeää, se kuuluu vahvasti meidän perimäämme. Parasta on tietysti, kun kahvit saa nauttia yhdessä jonkun toisen kanssa. Prismojen ja kauppakeskusten yhteydessä sijaitsevissa Pressoissa kahvittelu ja toisten tapaaminen on tehty helpoksi, tullaanhan kauppaan joka tapauksessa arjen asioita hoitamaan”, ketjupäällikkö Janne Kulovuori SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjauksesta kertoo.

”Kahviloissamme on paljon kanta-asiakasporukoita, jotka saattavat kokoontua päivittäinkin Pressoon kahville. Kahvihetki Pressossa tarjoaa sosiaalisen ilonpilkahduksen päivään,” Kulovuori toteaa. ”Yhtä lailla Presso saattaa tuntemattomia yhteisen jutustelun äärelle. Vastapaistetulla pullalla on hyvä vaikutus.”

Vahvassa istuu myös suomalaisten mieltymys voisilmäpullaan, se on Pressojen myydyin tuote kahvin kaverina. Perinteisen herkun lisäksi tarjolla on muitakin suomalaiseen makuun sopivia tuotteita, kuten vastapaistettuja viinereitä, piirakoita ja useita vaihtoehtoja suolaisen nälkään tai välipalaksi. Tuoreudelle on laatutakuu ja uunit ovatkin kuumina koko kunkin kahvilan aukioloajan.

Juhlavuonna Presso-kahvilat haluavat levittää yhteisten pullakahvien ilosanomaa myös ympärilleen. ”Helsingissä esimerkiksi Itäkeskuksen Presso toimittaa tuoretta pullaa paikallisen vanhustentalon asukkaille nyt vietettävällä Vanhustenviikolla”, Kulovuori kertoo. ”Kukin Presso valitsee itse tavan, jolla juhlavuotta haluaa viettää. Yhteistä kaikille on kahviloissa jaettavat yllätykset sekä kahvintuoksuisia palkintoja sisältävät arpalipukkeet."

Kauppakeskusten ja Prismojen yhteydessä sijaitsevia Presso-kahviloita on Suomessa 23. Kahvilat haluavat vaalia kotoista kahvittelukulttuuria ja tarjota asiakkailleen kahvihetken viihtyisässä ympäristössä ja muiden seurassa. Pressot ovat osa S-ryhmän ravintolatarjontaa.

