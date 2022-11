Pro Rautatien hallitusohjelmatavoitteet julkaistu: Raideliikenteen osuus kasvuun

Pro Rautatie ry:n hallitusohjelmatavoitteiden kärkinä on, että raideinfran riittävä rahoitus on turvattava koko nelivuotisen vaalikauden ja junaliikenteen kulkutapaosuutta on nostettava, yhdistyksen toiminnanjohtaja Atte Mantila sanoo.

Raideinfra on investointi

Tulevan eduskunnan on investoitava raideliikenteen pullonkaulojen täsmäkorjaukseen, ja ratakapasiteetin lisäämiseen. ”Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on historiallinen, ja siinä sovittiin parlamentaarisesti raideliikenteeseen panostamisesta”, Mantila muistuttaa. Alueiden kehittämiseksi ja Suomen menestymiseksi tarvitaan riittävä rahoitus tärkeiden raideliikenteen kehittämistavoitteiden toteuttamiseksi ja raiteiden korjausvelan pienentämiseksi.

Yhdistyksessä pidetään tärkeänä, että raideinvestoinneissa hyödynnetään aktiivisesti mahdollisuudet EU-rahoitukseen.

Suomessa aiemmin käytössä ollut junien kulunvalvontajärjestelmä vanhentuu 2030-luvulla, joten järjestelmä on uudistettava. Käynnistyneen Digirata-hankkeen nopeuttaminen mahdollistaa raiteiden hyödyntämisen tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Uudistamalla nämä järjestelmät mahdollisimman pian luodaan myös pohja tulevaisuuden rautatieliikenteen kehitykselle.

Nostetaan junaliikenteen kulkutapaosuutta henkilöliikenteessä ja helpotetaan tavaraliikenteessä siirtymistä päästöttömään raideliikenteeseen

Tuleva eduskunta tekee lisäratkaisut kotimaan liikenteen päästöjen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Junaliikenteen lisääminen mahdollistaa päästöjen vähentämisen vähentämättä kuitenkaan mahdollisuuksia ihmisten ja tavaroiden liikkumiseen, yhdistyksestä muistutetaan.

”Henkilöjunaliikenteen kulkutapaosuutta nostetaan parantamalla nykyisen ostojunaliikenteen tarjontaa ja avaamalla uusia lähijunayhteysvälejä”, Mantila toteaa. Ensi vaalikaudella on tärkeää lisätä myös asemanseutujen asumisen- ja yritysalueiden kehittämistä.

EU-sääntely edellyttää Suomelta siirtymistä kilpailutettuun malliin myös rautatieliikenteen hankinnoissa. Valmistautuminen siihen on tärkeää aloittaa ensi vaalikaudella. Myös kalustoyhtiön tai -yhtiöiden valmistelu raideleveydellemme sopivan henkilö- ja tavarajunakaluston hankkimiseksi on aloitettava osaksi rautatieliikenteen hankintoja.

Pro Rautatie nostaa tärkeäksi myös lakimuutoksen liikennepalveluiden suunnittelemiseksi seudullisina kokonaisuuksina sisältäen myös junaliikenteen.

Tavaraliikenteestä yhdistys nostaa huomioitavaksi riittävän rahoituksen mm. uusiin ja olemassa oleviin raakapuun kuormauspaikkoihin. Lisäksi ehdotuksena on toteuttaa tulevalla vaalikaudella yhdistettyjen kuljetusten pilotti ja edistää tavaraliikenteen terminaaliverkostoa.

Yhdistyksen tavoitteet pohjautuvat syksyllä 2022 jäseniltä koottuihin näkemyksiin.

Pro Rautatie ry:n hallitusohjelmatavoitteet pdf-tiedostona.