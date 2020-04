Professori Janne Kotiaho jatkaa Suomen Luontopaneelin puheenjohtajana

Jyväskylän yliopiston ekologian professori Janne Kotiaho sai jatkokauden ympäristöministeriön nimittämän Suomen Luontopaneelin puheenjohtajana. Luontopaneeli on riippumaton, tieteellinen asiantuntijaelin, joka toimii päätöksenteon tukena. Luontopaneelin tavoitteena on edistää tieteen ja politiikan vuoropuhelua biodiversitettipolitiikan suunnittelussa. Ympäristöministeriö nimitti uuden luontopaneelin tiistaina 21.4.2020 kaudelle 1.5.2020–31.12.2023.

Ympäristöministeriön mukaan luontopaneeli toimii biodiversiteettipolitiikan suunnittelun ja sitä koskevan suunnittelun tukena. Paneelin rahoitusta on uudelle toimikaudelle lisätty merkittävästi, jotta se voi entistä paremmin tarjota osaamistaan hallituksen tueksi, kertoo ympäristöministeriö tiedotteessaan.



”Hallitus haluaa tehdä vahvasti tietoon perustuvaa politiikkaa. Luonnon köyhtyminen on aikamme merkittävimpiä haasteita. Tarvitsemme laadukasta ja ajantasaista tutkimustietoa sen ratkaisemiseksi”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen tiedotteessa.



Jyväskylän yliopistossa Kotiaho on ekologian professori ja johtaa yliopiston kaikkien tiedekuntien yhteistä resurssiviisauteen ja kestävyystutkimukseen keskittyvää JYU.WISDOM tutkimusyhteisöä. Vuosina 2015-2018 Kotiaho toimi koordinoivana pääkirjoittajana hallitustenvälisen luontopaneelin IPBES:in elinympäristöjen tila ja sen edistäminen arviointiraportissa.



Uudessa Suomen Luontopaneelissa on laaja edustus eri tieteenaloilta. Paneelissa on osaamista taloudellisista ja oikeudellisista asioista, maa- ja metsätalouden biodiversiteettikysymyksistä, ilmastonmuutoksen biodiversiteettivaikutuksista, kasvatustieteistä, terveydestä, yhteiskuntapolitiikasta ja monipuolista osaamista ekologiasta.



Linkki ministeriön tiedotteeseen:

https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Ymparistoministerio_nimitti_uuden_luonto(56642)

Professori Janne Kotiaho, 050 594 6881, janne.kotiaho@jyu.fi

Luontopaneeli: https://www.luontopaneeli.fi/fi-FI