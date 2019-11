Professori Markku Juntille merkittävä IEEE Fellow -arvonimi

Oulun yliopiston professori Markku Juntti on saanut merkittävän kansainvälisen huomionosoituksen. Maailman johtava teknologiaa edistävä ammatillinen järjestö IEEE on myöntänyt hänelle IEEE Fellow-arvonimen. Se myönnetään henkilölle, jolla on erityisen merkittäviä ansioita teknologian kehittämisessä maailmanlaajuisesti.

-On suuria kunnia tulla valituksi IEEE:n Fellow-jäseneksi. Se on tiede- ja ammattiyhteisön tunnustus Oulun langattoman tekniikan tutkimukselle. Suuret kiitokset kuuluvat kaikille entisille ja nykyisille tohtoriopiskelijoilleni sekä tutkijatohtoreille ja muille tutkijoille, joiden kanssa olen saanut työskennellä, sekä CWC-tutkimusyksikölle kokonaisuudessaan. Oulun yliopiston kunniatohtori, professori Behnaam Aazhang Rice-yliopistosta, Houstonista, Teksasista ansaitsee erityiskiitokset. Hän toimi väitöskirjani ohjaajana ja myös teki esityksen Fellow-jäseneksi nimittämisestäni. Tunnustus motivoi CWC:tä ja 6G-lippulaivaa tulevaisuuden haasteisen ratkaisemiseen, Markku Juntti sanoo.

Markku Juntilla on yhteensä 443 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 3947. Hänen tutkijaprofiilinsa löytyy täältä. Kyseinen arvonimi on neljäs Oulun yliopiston alumnille koskaan myönnetty. Sillä kunnioitetaan merkittäviä saavutuksia uralla. Suomeen arvonimiä on myönnetty alle 30.

Juntti aloitti Oulun yliopistossa vuonna 2000 viestintätekniikan professorina ja on toiminut tämän jälkeen siitä lähtien. Hän on tällä hetkellä myös Oulun yliopiston tietotekniikan ja sähkötekniikan tiedekunnan radiotekniikan tutkimusyksikön langattoman viestinnän keskuksen (CWC) johtaja. Näissä rooleissa tohtori Juntti on kuulunut asiantuntijaryhmään Oulun langattoman viestinnän tutkimuksen kasvattamiseksi maailman huipputasolle 1990-luvulta lähtien. Professori Juntin tutkimus on keskittynyt antenniteknologiaan ja siihen liittyvään signaalinkäsittelyyn 3G-, 4G- ja 5G-järjestelmien sovellusten kanssa. Nyt hän on mukana myös 6G-tutkimuksessa, joka on Oulussa maailman kärkeä sekin.

IEEE on maailman johtava teknologiakehittäjien yhdistys. Sillä on yli 400 000 jäsentä 160 maassa. Se julkaisee noin 30% maailman sähkö- ja elektroniikkatekniikan ja tietotekniikan kirjallisuudesta ja on kehittänyt yli 1300 teollisuusstandardia sekä on mukana vuosittain noin 1700 konferenssin järjestämisessä.