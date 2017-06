Professori Teppo Järvinen kansainväliselle Industry-Independent Experts -listalle

29.6.2017 07:41 | Helsingin yliopisto

Professori Teppo Järvinen Helsingin yliopistosta on ensimmäisenä suomalaisena valittu riippumattomien lääketieteen asiantuntijoiden kansainväliselle LIIE-listalle. Listalle valitut ovat alansa tunnustettuja asiantuntijoita eikä heillä saa olla taloudellisia sidonnaisuuksia lääketeollisuuteen.

Riippumattomien asiantuntijoiden kansainvälisen LIIE-listan tarkoitus on auttaa toimittajia, viranomaisia ja poliitikkoja saamaan puolueetonta tietoa lääketieteestä. Listalla on tutkijoita muun muassa Harvardin, Stanfordin ja UCLA:n yliopistojen lääketieteellisistä tiedekunnista, lääketieteellisten julkaisusarjojen tieteellisiä päätoimittajia ja tutkivia journalisteja. Listaa käyttävät esimerkiksi New York Times, CNN, Newsweek, Business Week, Forbes ja the Washington Post, ja se on myös Yhdysvaltain lääkeviranomaisen FDA:n käytössä.

Ortopedian ja traumatologian professori Teppo Järvinen on palkittu polvikirurgian ja osteoporoosin asiantuntija, jonka tutkimustuloksia on julkaistu arvostetuissa lääketieteellisissä julkaisusarjoissa. Järvinen on muun muassa kirurgisen tutkimuksen asiantuntijaorganisaatio IDEAL Collaborationin jäsen. Järvinen on herättänyt keskustelua sairauksien ylidiagnostiikasta, tarpeettomista hoidoista ja taloudellisten sidonnaisuuksien haitallisista vaikutuksesta hoitosuosituksiin.

List of Industry-Independent Experts -listaa on ylläpidetty vuodesta 2007, jolloin arvostettu British Medical Journal -tiedelehti julkaisi sen. Luettelon perustajiin kuuluvien BMJ:n apulaispäätoimittaja Jeanne Lenzerin ja Shannon Brownleen mukaan toimittajat usein unohtavat lääketiedettä koskevassa uutisoinnissa, että eturistiriidat saattavat vinouttaa asiantuntijahaastateltavien käsityksiä. Lääketiedettä koskevat media-artikkelit ovat Lenzerin ja Brownleen mukaan usein ongelmallisia, koska lääketeollisuus pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan ihmisten käsityksiin terveydestä, eivätkä toimittajat yleisesti etsi artikkeleihinsa puolueettomia lähteitä. (Lenzer J, Brownlee S. Is there an (unbiased) doctor in the house? BMJ 2008;337:a930)

Riippumattomista kansainvälisistä asiantuntijoista kootun luettelon tarkoituksena on Lenzerin ja Brownleen mukaan auttaa toimittajia ja päättäjiä erottamaan kaupallinen markkinointiviestintä tieteestä ja parantaa terveysjournalismin tasoa.

Lisätietoja:

Professori Teppo Järvinen, Helsingin yliopisto ja HUS/Töölön sairaala

Puh. 0400 246 426

teppo.jarvinen@helsinki.fi

Päivi Lehtinen, viestinnän asiantuntija, Helsingin yliopisto

paivi.m.lehtinen@helsinki.fi 050 406 2043