PRT-Forest jakautuu – Kontiotuotteesta muodostetaan oma konserninsa

PRT-Forest-konsernissa on kuluneen vuosikymmenen aikana toteutettu useita kannattavuutta parantavia rakenteellisia järjestelyjä. Emoyhtiön rooli on ollut liiketoimintojen strateginen johtaminen. Nykyisin paras strateginen osaaminen on keskittynyt tytäryhtiöihin.

PRT-Forest-konsernin tytäryhtiöistä lähitulevaisuuden merkittävimmät investointi- ja tuotekehityspanostukset toteutetaan Kontiotuotteessa. Yhtiö panostaa voimakkaaseen kasvuun erityisesti muuttovalmiiden hirsikotien segmentissä sekä suurten hirsirakennusten materiaalitoimittajana. Tämän kasvun varmistamiseksi PRT-Forest Oy:n yhtiökokous on päättänyt jakaa konsernin kahteen osaan. Jakautuminen toteutetaan osittaisjakautumisena siten, että Kontiotuote Oy ja sen ruotsalainen tytäryhtiö Kontio Hus Ab eriytetään erilliseksi konserniksi, ja PRT-Forest-konsernin muodostavat jatkossa pientalorakentaja Jukkatalo Oy sekä ikkuna- ja ulko-ovivalmistaja Piklas Oy.

PRT-Forest Oy:n omistajat tulevat omistamaan jakautumisen tuloksena syntyvän Kontiotuote-konsernin emoyhtiön osakkeet samassa suhteessa kuin he omistavat nykyisen PRT-Forest Oy:n osakkeet.

PRT-Forest Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Sydänmetsä pitää jakautumista luontevana askeleena, joka myös mahdollistaa aiempaa paremmin kohdennetut osakeomistukseen perustuvat sitouttamis- ja palkitsemisratkaisut kummassakin konsernissa.

Kontiotuote Oy:n toimitusjohtaja Mika Rytkyn mukaan jakautuminen mahdollistaa erilaisten rahoitusratkaisujen, kuten pääomamarkkinoiden hyödyntämisen Kontiotuotteen kasvun rahoittamiseksi.

Osittaisjakautumisen odotetaan toteutuvan toukokuun 2022 lopussa. Järjestely ei vaikuta kummankaan konsernin henkilökunnan työsuhteisiin.

