Psykologien tarve kasvaa Suomessa – koulutuksen lisääminen ei riitä ratkaisuksi

Koronakriisin keskellä tarvitaan panostuksia opiskeluhuoltoon 31.3.2021 08:18:26 EEST | Tiedote

Koronakriisi ja poikkeusolot vaikuttavat jokaiseen lapseen, nuoreen ja perheeseen. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen poikkeusoloissa ja kriisin jälkihoidossa on yhteiskuntamme tärkeimpiä tehtäviä. Opiskeluhuollon rooli tässä työssä on merkittävä. Koronakriisin myötä koulujen opiskelijahuoltoa on vahvistettava, ei ajettava sitä hallinnollisiin muutoksiin. Hallituksen esitys opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien siirtämisestä hyvinvointialueille on peruttava.