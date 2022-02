Puhelin- ja kotimyyntiin tarvitaan parempi kuluttajansuoja

Puhelinmyynnin sääntelyä koskeva hallituksen esitys on annettu tänään eduskunnalle. Kuluttajaliitto on jo pitkään katsonut, että kuluttajien valtaosaa häiritsevä ja erityisesti monille ikäihmisille haitallinen puhelin- ja kotimyynti on lopetettava lainsäädännöllä. Sama todetaan myös hallitusohjelmassa, jonka mukaan puhelin- ja kotimyyntiä tulee rajoittaa ja säädellä tiukemmin kuluttajan suojaksi. Esityksessä ehdotettu puhelinmyynnin kirjallinen vahvistus tuo parannusta kuluttajien asemaan, mutta ei vielä estä häiritseviä myyntiyrityksiä.

”Tänään annettu hallituksen esitys sisältää kuluttajan kannalta oikeansuuntaisia toimenpiteitä, muttei ole vielä riittävän kunnianhimoinen”, toteaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell. Puhelinmyyntiin esitetään liitettäväksi pakollinen kirjallisen vahvistuksen vaihe. Kirjallisen vahvistuksen on esitetty koskevan lähes kaikkea puhelinmyyntiä riippumatta myytävästä tuotteesta tai palvelusta. ”On tärkeää, että kun kirjallinen vahvistus otetaan käyttöön, se on mahdollisimman laaja”, Juha Beurling-Pomoell painottaa. ”Esimerkiksi Ruotsissa kirjallinen vahvistus ei käytännössä ole vähentänyt sanomalehtien tilauskantaa”, pääsihteeri toteaa. Kirjallinen vahvistus tuo mukanaan parannusta nykytilaan, mutta ei vielä estä häiritseviä puheluita. Tästä syystä puhelinmyyntikieltorekisterien toimintaa tulee myös tehostaa. Yhtenä keinona voidaan pitää esimerkiksi kieltorekisterin keskittäminen yhdelle toimijalle, joka olisi viranomainen yksityisten toimijoiden sijaan. ”Kuluttajan tekemästä puhelinmarkkinointikiellon noudattamisesta voitaisiin näin tehdä myyjille pakollista”, Beurling-Pomoell selventää Kuluttajaliiton perusteluja. Lisäksi kiellon noudattamatta jättämiseen voitaisiin yhdistää tehokkaita seuraamuksia. Lakiesitys on nyt kansanedustajien käsissä. "Kirjallisen vahvistuksen tulisi tulla voimaan mahdollisimman kattavana. Lisäksi on vielä aikaa huomioida kuluttajien tahto ja pohtia keinoja, joilla puhelinmyynnin kieltorekistereistä tehdään toimivampia kuluttajien kannalta”, Kuluttajaliiton pääsihteeri Beurling-Pomoell kannustaa päättäjiä.

Avainsanat EdunvalvontakotimyyntiKuluttajaliittoKuluttajansuojakuluttajansuojalakipuhelinmyynti

