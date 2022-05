Puolangan Ukonkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi on käynnistynyt

Hankealue sijaitsee kunnan länsiosassa noin 2 km Puokion kylän itäpuolella. Vaalan kunnanrajaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntarajaan on etäisyyttä noin 6 km.

Hankealueelle suunnitellaan enintään 35 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Hankealueen laajuus on noin 31,1 km2. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä yhtä aikaa alueen osayleiskaavoituksen kanssa.

Kuulutus arviointiohjelmasta on nähtävillä 25.5.–24.6.2022 Puolangan ja Vaalan kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja Kainuun ELY-keskuksen kuulutukset -verkkosivulla. Arviointiohjelma on nähtävillä sähköisesti hankkeen YVA-verkkosivulla, missä se pysyy kuulemisajan päätyttyäkin. YVA-ohjelman paperiversioon voi tutustua kuulemisaikana Kainuun ELY-keskuksen aulapalvelussa (Kalliokatu 4), Puolangan kunnanvirastolla (Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka) ja Vaalan kirjastossa (Niskantie 8, 91700 Vaala) niiden aukioloaikojen puitteissa.

Kainuun ELY-keskus on lähettänyt lausuntopyyntöjä vaikutusalueen viranomaisille ja alueella toimiville yhdistyksille. Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen asiatunnus KAIELY/78/2022 mainiten 24.6.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani (käyntiosoite Kalliokatu 4). Sähköisen lausunnon toivotaan olevan kopioitavassa muodossa.

Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus järjestetään hybriditilaisuutena 13.6.2022 klo 17.30 alkaen Puolangan kunnanviraston valtuustosalissa. Kokouslinkki etäosallistumiseen lisätään hankkeen YVA-verkkosivuille.

Yleisölle tarjotaan mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun hankkeesta vastaavan ja konsultin kanssa tapahtumapaikalla ennen tilaisuutta klo 16.30–17.30.