Puotilan Kartano kutsuu kesätapahtumiin yhdelle Helsingin suurimmista terasseista

Keikat ja tapahtumat järjestetään rajatuissa ulkotiloissa eritysjärjestelyin.

Itä-Helsingin piilotettu helmi, historiallinen Puotilan Kartano avaa ovensa maanantaina 1.6. Kesän vetonaulana ovat kartanon pihalla järjestettävät livekeikat ja erilaiset tapahtumat. Tapahtumat järjestetään voimassa olevien säädösten mukaan rajatuissa ulkotiloissa erityisjärjestelyin. Tarjolla on elävää musiikkia, stand up -iltoja sekä lastenohjelmaa ja -elokuvia. Avajaisiltana ma 1.6. klo 19.00 luvassa on Aku Ankastakin tuttu yllätysesiintyjä.



Puotilan Kartanon piha-alue on yksi Helsingin suurimmista terasseista. Suojellun kartanon kauniissa puistossa on yhteensä 2 900 anniskelupaikkaa, joista tänä kesänä on turvallisuussyistä käytössä korkeintaan 500 turvavälein sijoitettua istumapaikkaa kerrallaan. Istumapaikat on sijoitettu pieniin pöytäryhmiin riittävän etäälle toisistaan, jolloin tapahtumista nauttiminen turvallisesti on mahdollista. Turvavälien toteutumisesta muistuttavat tarvittaessa järjestyksenvalvojat.



"Monipuoliset kesätapahtumat ovat aina olleet osa kartanon historiaa. Laaja puistoalueemme mahdollistaa tapahtumien järjestämisen säädösten mukaan ja turvallisesti myös tänä kesänä", kertovat kartanon uudet ravintoloitsijat, aiemmin Oy Botta Ab:n toimitusjohtajana toiminut Tanja Löppönen ja lähi- ja luomuruokayrittäjä Aki Arjola.

"Kartanon mailla on helppo viettää viihtyisää kesäpäivää tai -iltaa. Hyvä saavutettavuus metrolla ja merellinen sijainti tekevät tästä oivan retkikohteen Helsingin keskustasta saapuville”, Arjola jatkaa.



Joka päivä tarjolla suosittu lounas ja brunssi



Puotilan Kartanon pihapiiri on huolellisesti entisöity kokonaisuus, jossa ravintolan lisäksi toimii myös historiallinen Pub Svenkka. Kulttuuri- ja yksityistapahtumien lisäksi kartanon ravintolassa on tarjolla joka päivä suosittu lounas ja brunssi. Ympäröivä puutarha mahdollistaa ravintolan ja Pub Svenkan ruokien ja juomien nauttimisen myös ulkona, joko väljällä terassilla tai piknik-henkeen puiden katveessa. Sitä varten ravintolasta on mahdollista lainata myös vilttejä.



"Ruoka- ja juomatarjontamme on arjessa rentoa ja helposti lähestyttävää. Erityispäiviä voi juhlistaa juhlavammalla menulla”, kertoo Tanja Löppönen.



Puotilan Kartanon pihalla -klubi:



- Ma 1.6. klo 19.00: avajaisiltana esiintymässä Aku Ankastakin tuttu yllätysesiintyjä. Vapaa pääsy.

- To 4.6. klo 19.00 Dj Jere Leskinen Candy from a stranger. Vapaa pääsy.

- Pe 5.6. klo 19.00 Ufon laulukerhon Lentävä lautanen -kesäklubi: Ihana Leijona eli Timo Kämäräinen. Vapaa pääsy.

- Pe 12.6. klo 19.00 Ufon laulukerhon Lentävä lautanen -kesäklubi: Paleface. Vapaa pääsy.

- La 13.6. klo 19.00 Jere Leskinen Candy from a stranger. Vapaa pääsy.

- Pe 26.6. klo 19.00 TBA

- La 27.6. klo 19.00 Jere Leskinen Candy from a stranger. Vapaa pääsy.



- Joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 19.00-21.30 lavalla stand up-esityksiä. Esiintyjät: MC Johanna Tohni, Bill Munsill, Niilo Nahari, Jyri Tumanoff, Mika Niva, Ville Vauhkonen, Harri Soinila, Tiina Oksanen. Lipun hinta 15€.



- Sunnuntaisin ilmaista ohjelmaa ja elokuvia lapsille.



- HUOM: tapahtumiin rajattu määrä istumapaikkoja (max 500).





Lisätietoa:

- Lounasta ja brunssia joka päivä klo 11–15

- Svenkan keittiö auki joka päivä klo 15–21

- Lisätietoa tapahtumista Tanja Löppönen 040-5773121 ja Puotilan Kartanon FB-sivuilta

- Pöytävaraukset: myynti@puotilankartano.fi ja 1.6. alkaen 044-5080030, rajoitusten vähentyessä palautetaan mahdollisuus tehdä pöytävarauksia myös netissä