Puu- ja muovijätteestä ylelliseksi kylpyhuoneeksi – Kvikin kylpyhuonemuotoilu vie kierrätyksen uudelle tasolle

Tanskalainen muotoilu ja kestävä kehitys kulkevat käsi kädessä kaikissa Kvikin tuotteissa, myös kylpyhuonekalusteissa. Kvik on ensimmäinen yritys, joka on ryhtynyt valmistamaan kierrätettyjä puukuituja ja PET-pulloja hyödyntäviä kylpyhuonekalusteita. Kalusteiden etusarjat tehdään puukuiduista valmistetusta MDF-levystä ja päällystetään PET-pulloista valmistetulla kalvolla. Ajattoman ylelliset kylpyhuoneet on suunniteltu kestämään pitkään, ja niissä on käytetty kierrätettyjen materiaalien lisäksi kierrätettäviä materiaaleja.

Kylpyhuonesarjoista löytyy myös valikoimaa niin pieniin kaupunkikylppäreihin kuin suurempiin kokonaisuuksiin. Älykkäiden ja tehokkaiden tuotantoratkaisujensa ansiosta Kvik pystyy pitämään hintatasonsa edullisena.

Ombra

Ombran ovat luoneet SAYS WHO -muotoilutoimiston Nikolai Duve ja Kasper Melgaard, ja inspiraatio on löytynyt tanskalaisesta luonnosta. 1960-luvun tanskalaisesta muotoilusta höystettä saaneen Ombra-kylpyhuonesarjan etusarjat on valmistettu kierrätetystä MDF:stä ja päällystetty kierrätetyllä PET-muovilla, joka on silkinhimmeä, helppo pyyhkiä puhtaaksi ja hylkii sormenjälkiä. Ombra on saatavissa rehevän vihreänä ja rapean valkoisena, ja vetimiä kuudessa eri värissä.

Hinta: Liitteen kuvassa oleva Ombra Green 1 664 €. Suositeltu myyntihinta sisältää kaapit, vetimet ja pesualtaan. Ei sisällä peiliä, valaistusta eikä stailausta.

Prato

Minimalistisella ilmeellään hurmaava Prato on myös valmistettu kierrätetystä MDF:stä ja pinta kierrätetystä PET-muovista, joten se kestää erinomaisesti kaikki arjen rasitukset. Prato-kylpyhuonekalusteet ovat tummanharmaita, ja niissä on mustat reunat ja ultrahimmeä, sormenjälkiä hylkivä pinta. Vetimet antavat etusarjoille siistin ilmeen, joka korostaa hienostunutta muotoilua.

Hinta: Liitteen kuvassa oleva Prato 1 275 €. Suositeltu myyntihinta sisältää kaapit ja pesualtaan. Ei sisällä valaistusta, peilejä kylpyhuonehanoja eikä stailausta.

Mano

Mano-kylpyhuonekalusteet on suunniteltu niille, jotka arvostavat modernia ja tyylikästä muotoilua edulliseen hintaan. Leveä muotoilu tarjoaa myös erinomaiset säilytysmahdollisuudet pesualtaan kummallakin puolella olevissa laatikoissa ja laskupinnoilla. Etusarjat on valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista.

Hinta: Liitteen kuvassa oleva Mano 1 390 €. Suositeltu myyntihinta sisältää kaapit ja pesualtaan. Hinta ei sisällä valaistusta eikä stailausta.

Pavia

Elegantti Pavia sopii perinteikkyyttä ja maalaistyyliä arvostavalle klassisen linjakkuutensa ansiosta. Pavia koostuu kokonaan FSC-sertifioidusta puusta. Lisäksi sen kestävä pintakalvo on valmistettu kierrätetystä PET-muovista. Tilaviin laatikoihin mahtuu kaikki tarpeellinen.

Hinta: Liitteen kuvassa oleva Pavia 956 €. Suositeltu myyntihinta sisältää kaapin, vetimet ja pesualtaan. Ei sisällä valaistusta, stailausta, peiliä tai kylpyhuonehanaa.



Pienempien kylpyhuoneiden suosikit

Noliam

Kvikin Noliam-kylpyhuonekaapin vankka ilme ja slimline-muotoilu sopivat loistavasti pieneen kylpyhuoneeseen. Tilavan pesualtaan alla oleva kaappi tarjoaa säilytystilaa tärkeimmille asioille ja pesuallas on valmistettu kiiltävästä posliinista, joka on helppo puhdistaa. Kaappi on rakennettu kokonaan FSC-puusta ja kestävät ovet on pinnoitettu kierrätetyllä PET-muovilla.

Hinta: Liitteen kuvassa oleva Noliam 361 €. Suositeltu myyntihinta sisältää kaapit ja pesualtaan. Ei sisällä valaistusta eikä stailausta.

Veda

Veda soveltuu täydellisesti pienempään kylpyhuoneeseen kapean muotoilunsa ja runsaiden säilytystilojensa ansiosta. Mattavalkoinen pesuallas koostuu 80-prosenttisesti valetusta marmorista. Alakaappi on tehty kierrätetystä MDF:stä, jossa on kierrätetyistä PET-pulloista valmistettu pinta. Värivalikoima kattaa valkoisen, harmaan ja sammaleenvihreän, ja Veda on saatavissa myös vaalealla tai tummalla tammiviilulla.

Hinta: Liitteen kuvassa oleva Veda 520 €. Suositeltu myyntihinta sisältää kaapit, vetimet ja pesualtaan. Ei sisällä peiliä, valaistusta eikä stailausta.