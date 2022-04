QS Ranking 2022: Kasvatustieteet sijalla 81, uusia JYU:n aloja nousi vertailuun mukaan

Vuoden 2022 QS World University Rankings by Subject -vertailun tulokset on julkaistu. Jyväskylän yliopiston aloista kasvatustieteet paransivat sijoitustaan sijalle 81 (viime vuonna 92). Sadan parhaan joukossa jatkoi myös liikunta, jonka sijoitus vertailussa on välillä 51-100. Lähelle huippua nousi myös psykologia, joka nousi sijoille 151-200 sekä uutena vertailuun noussut sosiologia sijoilla 201-250.

Muut sijoittuneet alat vuonna 2022 olivat fysiikka, joka nousi sijoille 301-350 ( vuonna 2021 sijoitus 351–400), matematiikka 401-450 (451–500), kemia 551-600 (501–550) sekä tietotekniikka ja tietojärjestelmätiede, joka nousi sijoille 501-550 (601–650). Vuoden 2022 rankingissa JYU:n laajemmista tieteenaloista vahvimmiksi arvioitiin luonnontieteet, joiden sijoitus nousi välille 401–450. Humanistiset ja taidealat säilyttivät viimevuotisen asemansa (sijoitus 401–450). Uutena vertailuun nousivat yhteiskuntatieteet (501-520). - Laaja kirjo yliopistomme tieteenaloja on jälleen sijoittunut arvostetussa QS Ranking -vertailussa upeasti. Tänä vuonna oli erityisen ilahduttavaa, että sekä kärkialamme kasvatustieteet että useampi muu ala oli entisestään parantanut sijoitustaan ja sijoituksemme uusilla vertailuun nousseilla yhteiskuntatieteellisillä aloilla oli hyvää tasoa. Näin vahva menestys on tärkeä osoitus työmme kansainvälisestä vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta ja saamme olla tästä koko yliopistoyhteisönä sekä iloisia että ylpeitä, vararehtori Marja-Leena Laakso toteaa. QS World University Rankings by Subject -vertailussa arvioidaan yliopistojen suoriutumista 51 eri tieteenalalla. Sijoitusten perusteena olevat mittarit ovat akateeminen vertaisarviointi, työnantaja-arviointi, tieteellisten julkaisujen viittausten määrä sekä tutkijoiden ja työn vaikuttavuus ja tuloksellisuus. Uutena mittarina tämänvuotisessa arvioinnissa oli kansainvälinen tutkimusyhteistyö. Painotukset vaihtelevat tieteenalojen mukaan. Rankingissa oli tänä vuonna mukana 51 alaa ja 1543 yliopistoa ympäri maailman. Muiden yliopistojen tulokset julkaisupäivänä 6.4. osoitteessa: https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2022 Lisätietoja: vararehtori Marja-Leena Laakso, puh. 040 805 4024, marja-leena.laakso@jyu.fi erityisasiantuntija Viivi Aumanen, puh. 040 805 4732, viivi.aumanen@jyu.fi

