RadioGaalassa palkittiin poikkeusvuoden parhaat radiotekijät ja -teot sekä yleisön radiosuosikit – katso kaikki voittajat

Radiovuosi huipentui tänään RadioGaala-tapahtumaan, jossa palkittiin alan ansiokkaimmat teot ja tekijät sekä julkistettiin vuoden radiojuontajat ja radio-ohjelmat. Vuoden valtakunnalliseksi radioksi valittiin Radio Rock ja paikallisen radion tittelin pokkasi Radio 957. Yleisöäänestyksen valtakunnallisessa kategoriassa tutut nimet pitivät pintansa: Jaajo Linnonmaa valittiin jo 10. kerran vuoden radiojuontajaksi ja Aamulypsyn vuodesta 2014 alkanut voittoputki ei katkennut tänäkään vuonna.

RadioGaalan suuressa yleisöäänestyksessä helmi-maaliskuussa annettiin jälleen ennätysmäärä ääniä, yhteensä 127 000. Yleisöäänestyksen perusteella RadioGaalassa palkittiin vuoden radiojuontajat ja -ohjelmat valtakunnallisessa ja paikallisessa kategoriassa. Jaajo Linnonmaa ja Aamulypsy veivät pystit valtakunnallisessa kategoriassa. Vuoden paikalliseksi radiojuontajaksi yleisö äänesti raahelaisen Radio Pookin Joonas Hepolan ja vuoden paikalliseksi radio-ohjelmaksi raumalaisen Radio Ramonan Kiekkoilta -ohjelman.

Ammattilaistuomariston RadioAwards-kilpailussa nähtiin monia uusia voittajia, kuten lähes joka vuosi shortlistalla ollut, vuoden valtakunnalliseksi radioksi valittu, Radio Rock. Myyntipuolella vuoden radiomyyjiksi valittiin Bauer Median Marja Selle valtakunnallisessasekäSanoma Media / Routa Markkinoinnin Mikko Piirainen paikallisessa kategoriassa. Radio Novan Niina Jokiaho sai vuoden ohjelmapäällikön ja Radio Rockin Harri Moisio vuodensisällöntekijän palkinnon.

Anna Sen Soida voitti vuoden radiopromootion ja sai Kultainen mikki -palkinnon

Koronapandemian aiheuttama poikkeusvuosi toi RadioAwards-kilpailuun monia hienoja kampanjoita ja tekoja. Nelonen Median Anna Sen Soida -radio voitti sekä vuoden radiopromootio-palkinnon että Kultainen mikki -erikoispalkinnon positiivisesta vaikutuksesta koko radiotoimialaan. Tuomariston mukaan Anna sen soida tarttui korona-ajan pahimpaan tilanteeseen hienosti ja osallisti laajan joukon musiikin tekijöitä ilon ja positiivisuuden kautta.

Toinen tuomariston arvostama korona-ajan teko, joka ansaitsi kunniamaininnan promootiokategoriassa, oli Bauer Median Paikallisten puolesta -kampanja, jossa tuettiin paikallista yrittäjyyttä oivallisesti radion vahvuuksia hyödyntäen.

RadioGaalassa palkittiin myös Kultainen mikki -elämäntyöpalkinnolla Irmeli Ekholm, joka on tehnyt pitkän ja vaikuttavan uran kaupallisessa radiossa. Vuoden biisi -palkinnon sai Elastisen (feat. Jenni Vartiainen) kappale Epäröimättä hetkeekään, joka rikkoi viime vuonna kaikki radioennätykset.

”Oli ilo nähdä suurenmoista tarmokkuutta ja luovuutta radioammattilaisilta tämän vuoden RadioAwards-kilpailussa”, sanoo RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller. ”Haastavissa oloissa yllettiin uusille tasoille myynneissä, kehitettiin superluovia kampanjoita ja autettiin suomalaisia koronavuoden haasteissa. Kilpailu osoitti taas radion voimaa.”



RadioGaalassa palkitut:

Yleisöäänestys:

Vuoden radiojuontaja: Jaajo Linnonmaa, Radio Suomipop

Vuoden radio-ohjelma: Aamulypsy, Radio Suomipop

Vuoden paikallinen radio-ohjelma: Radio Ramonan Kiekkoilta, Radio Ramona

Vuoden paikallinen radiojuontaja: Joonas Hepola, Radio Pooki

Ammattituomariston valitsemat voittajat:

Vuoden äänituotanto: Lasten Sadut -kuunnelmasarja, Bauer Media

Vuoden paikallinen radiomyyjä: Mikko Piirainen, Sanoma Media Finland / Routa Markkinointi

Vuoden paikallinen radiomyyntitiimi: Bauer Median Tampereen paikallinen myyntitiimi, Bauer Media

Vuoden valtakunnallinen radiomyyntitiimi: Bauer Median valtakunnan myyntitiimi, Bauer Media

Vuoden radiopromootio: Anna Sen Soida, Anna Sen Soida -radio / Nelonen Media

Vuoden tapahtumatoteutus: Radio Rock -risteily On Air, Radio Rock

Vuoden some: Basson Impro, Basso

Vuoden luova ratkaisu: Elämä on Kesälaiffii, Nelonen Media radiot & LIDL

Vuoden valtakunnallinen radiomyyjä: Marja Selle, Bauer Media

Vuoden sisällöntekijä: Harri Moisio, Radio Rock

Vuoden radioammattilainen: Karri Helo, Nelonen Media

Vuoden musiikkipäällikkö/-tuottaja: Tara Kojonen, Nelonen Media

Vuoden ohjelmapäällikkö/-tuottaja: Niina Jokiaho, Radio Nova

Vuoden paikallinen radio: Radio 957

Vuoden radio: Radio Rock

Tuomaristo:

Hannu Nieminen, Senior Consultant, Näkemysverstas Luotzi Oy

Jaakko Niskanen, tuottaja, Sick Noise

Jenni Siikaniva, Content Director & Partner, Wonderus

Jirimiko Oranen, strategy consultant, Netprofile

Jonne Haakana, myyntijohtaja Yepzon Oy

Juha Ourila, Business Developer, Digita

Jussi Pekkala, copywriter, Bob the Robot

Laura Pennanen, Creative Copywriter, ARMI Creatives

Mari Haavisto, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, EK

Masa Peura, SVP, Everyday Banking, OP Finance Group

Miikkael Anttila, audio creative, Asennemedia

Minna Ruolanto, media-alan ammattilainen

Minna Toivola, COO, Virta UM

Olli Junes, vastaava tuottaja, radio, Yle

Outi Hilakari, asiakkuusjohtaja, Lataamo Group

Patrick Lindholm, Head of Creative, Sony Music Finland

Pia Huhdanmäki, SVP, HR & Culture, Digia

Sari Siikasalmi, Insight Director, Kreab Worldwide

Teppo Juuvinmaa, Director, Kulma Creative

Kultainen mikki -palkinnot:

Anna Sen Soida -radio, Nelonen Media

Irmeli Ekholm

Vuoden radiobiisi:

Elastinen feat. Jenni Vartiainen: Epäröimättä hetkeekään