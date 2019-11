Raide-Jokerin ensimmäiset kiskot on asennettu Ravitielle

Hallinto-oikeus ei käsittele Viilarintien hiidenkourua koskevaa valitusta – louhinnat jatkuvat aikataulussaan 21.10.2019 11:01:53 EEST | Tiedote

Raide-Jokeri-pikaraitiotien rakentamiseen liittyvät louhinnat on aloitettu Vartiokylän Viilarintiellä syyskuussa. Herttoniemi-seura haki louhinnoille toimenpidekieltoa alueella sijaitsevan jääkauden aikana syntyneen sulamisvesikourun (ns. hiidenkouru) vuoksi. ELY-keskus hylkäsi toimenpidekieltohakemuksen 19.8., minkä jälkeen yksityishenkilö valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on perjantaina 18.10. päättänyt olla tutkimatta valitusta, joten louhinnat Viilarintiellä jatkuvat alkuperäisessä aikataulussaan. "Viilarintiellä on lainvoimainen asemakaava ja katusuunnitelma, joiden pohjalta Raide-Jokeria toteutetaan. Viilarintiellä katualue tulee koko leveydeltään käyttöön ja hiidenkouru jää rakennettavien jalkakäytävän, pyörätien ja puukaistan alle kadun eteläreunalla. Nykyisen asemakaavan puitteissa kadun linjausta ei valitettavasti pystytä siirtämään" tilaajan projektijohtaja Juha Saarikoski kertoo. Raide-Jokerin verkkosivuille on koottu kattava tietopaketti Vii