Rakennusyhtiö TILA Groupin puhdas ilma -konsepti torjuu jopa koronaviruksen

Kiina on tilannut satoja suomalaisia Genanon ilmanpuhdistuslaitteita koronaviruksen leviämisen torjuntaan. Samaa patentoitua ratkaisua käyttää TILA Group omassa puhdas ilma -konseptissaan.

Genanon ratkaisu on ainutlaatuinen, sillä se puhdistaa ilmaa aina nanokokoisten partikkelien tasolle asti. Hallitsemansa teknologian ansiosta Genanolla on sen vuoksi jo aiempaa kokemusta ja tunnettuutta SARS-lintuinfluenssan ja kamelifarmeilta levinneen MERS-epidemian vastaisesta taistelusta. Suomessa samoja ilmanpuhdistimia käytetään korjaamaan niin sanottujen homekoulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmia.

Rakennusyhtiö TILA Group ainoana Suomessa on integroinut Genanon tekniikan omaan puhdas ilma -konseptiinsa. TILA Groupin missio on rakentaa puhtaita ja terveellisiä tiloja. Sitä varten se on valjastanut useita tekniikoita, joita se tekemisessään hyödyntää. Yhtenä niistä on Genanon ilmanpuhdistuksen ratkaisu, jonka TILA Group on ottanut käyttöön rakennusten terveellisen ilmanvaihdon varmistamisessa.

Eroon ilmateitse leviävistä mikrobeista

Genanon patentoidulla tekniikalla varustettuja ilmanpuhdistimia voisi kutsua jopa sisäilman desinfiointilaitteiksi, sillä ne eliminoivat ja tappavat sisäilmasta eloperäiset mikrobit, kuten homerihmaston kappaleet, virukset ja bakteerit. Laitteen keräilyastiaan ei päädy mitään eloperäistä, joten riskiä mikrobien leviämisestä takaisin sisäilmaan ei ole. Laitteet sopivat erinomaisesti esimerkiksi tiloihin, joissa on paljon ihmisiä ja ilmateitse tarttuvien tautien, kuten flunssan, riski on suuri.

Genano®-teknologia on alunperin kehitetty sairaaloiden eristys- ja puhdastiloihin, sekä laboratorioihin; tartunta- ja tulehdusriskin ennaltaehkäisyyn kriittisissä tiloissa, sekä potilaiden suojaamiseen, kun immuunipuolustuskyky on heikentynyt.

Lisätietoa

Rakennusyhtiö TILA Group

Tuomo Hynninen, toimitusjohtaja

040 7076118

TILA Group Oy