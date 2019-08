Ramboll Finland Oy on Vuoden 2019 sähkösuunnittelija

Ramboll Finland Oy on valittu Vuoden 2019 sähkösuunnittelijaksi. Valinta julkistettiin tänään Sähköisen talotekniikan rakennuttajaseminaarissa Suomalaisella Klubilla. Kunniakirjan vastaanottivat Ramboll Finlandin Kiinteistöt ja rakentaminen -liiketoimintojen johtaja Juha Valtari sekä Sähkötekniikka-sektorin johtaja Seppo Mäki-Pollari ja yksikönpäällikkö Timo Keto.







Edistyksellisellä sähköisellä talotekniikalla on merkittävä rooli maamme pyrkimyksissä kohti nykyistä parempaa energiatehokkuutta ja hiilivapaata yhteiskuntaa hallitusohjelmassakin esitetyin monin eri tavoittein.

RAKLI ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry valitsevat Vuoden sähkösuunnittelijan nostaen näin esiin esimerkillisesti toimivia sähkösuunnitteluyrityksiä ja sähkösuunnittelijoiden työn osaamisvaatimuksia. Esimerkillisyys tarkoittaa huippuosaamista, asiakaslähtöisyyttä, tinkimätöntä laatua, kehittyneitä työskentelytapoja ja mm. korostunutta yhteiskuntavastuullisuutta.

Hyödyksi ihmisille, hyödyksi koko yhteiskunnalle

Rambollin toiminnan ohjenuorana on alusta alkaen ollut eettisyys. Kestävä kehitys on strategian keskiössä. Ramboll Finland toimii yhteisten arvojen mukaisesti sitoutumalla kestävän kehityksen periaatteisiin ja ihmisten sekä yhteiskunnan työ- ja elinolosuhteiden edistämiseen.

Yrityksen sähkötekniikka-sektorin johtaja Seppo Mäki-Pollari näkee sähköisen talotekniikan palveluna ja työn palvelumuotoiluna.

- Vaadimme itseltämme paljon, kun suunnittelemme aikaa kestäviä, ihmisiä ja ympäristöä kunnioittavia ratkaisuja, sanoo Mäki-Pollari.

Vahva arvomaailma näkyy myös henkilöstön johtamisessa. Yrityksen toimintaa arjessa kuvaa sana Yhdessä.

- Se tarkoittaa mm. sitä, että huolehdimme toisistamme kiireidenkin keskellä, sanoo Juha Valtari.

Juuret syvällä suomalaisessa insinööritaidossa

Ramboll Finland on yksi Suomen suurimmista sähkösuunnittelutoimistoista. Osana kansainvälistä tanskalaista Ramboll Groupia - toimintaa 35 maassa - Ramboll Finlandin juuret ovat syvällä suomalaisessa insinööritaidossa. Yrityksen historiaan kuuluu vahva kasvu yritysostojen kautta: insinööritoimistoja hankittiin tiuhaan tahtiin eri puolilta Suomea jo ennen konserniin liittymistä. Suomalaisten osaaminen on huomattu.

- Meidät on valittu vuosina 2014, 2015, 2018 ja 2019 konsernin parhaaksi Liiketoimintayksiköksi ja vuosina 2016 ja 2017 olimme hopealla. Meitä arvostetaan ja kuunnellaan, ja osaamistamme hyödynnetään laajasti, Juha Valtari iloitsee.

Eturivin kohteita

Rambollin huippuosaaminen kehittyneine työmenetelmineen mahdollistaa tarttumisen teknisesti vaativiin ja haastaviin suunnitteluprojekteihin. Työssä hyödynnetään sähkösuunnitteluun kehitettyä suunnittelualustaa, mikä mahdollistaa huippuosaamisen hyödyntämisen. Ramboll on edelläkävijä BIM-tietomallinnuksen käytössä kehittäen esimerkiksi digitaalinen kaksonen -mallinnusta asiakkaidensa hyödyksi.



Ote Rambollin referenssilistasta puhuu puolestaan:

Helsingin keskustakirjasto Oodi, Pasilan Tripla, Vuosaaren satama, Uusi lastensairaala, Helsingin Olympiastadionin peruskorjaus, Amos Rex, Finavia Terminaali 2, VTT Ydinturvatalo, Tampereen Kansi ja Areena, Kalasatama REDI, Keski-Suomen Sairaala Nova…

Työtä osaajille

Rakentamisen kasvubuumi on johtanut työvoimapulaan myös sähkösuunnittelussa. Tällä hetkelläkin Ramboll Finlandilla on avoinna kymmeniä asiantuntijatehtäviä. Valtarin mukaan osaamisvaateista ei tingitä.

- Haemme aina alamme parhaita osaajia. Suuntaamme katseita myös kansainvälisiin osaajiin, korkeakoulutettuihin henkilöihin, joilla on alamme kokemusta tai jotka ovat valmistumassa tekniselle alalle.

Perustietoa yrityksestä

Ramboll Finlandin täyden palvelun valikoima kattaa talotekniikan osalta perussähköistyksen lisäksi kaikki taloteknisen suunnittelun osa-alueet kuten sähkö- ja tietojärjestelmät, LVI-järjestelmät ja rakennusautomaation. Rambollin Talotekniikkasuunnittelun vahvuus on 360 asiantuntijaa, joista 160 tekee työtään sähkösuunnittelun parissa. Kaikkiaan Ramboll Finlandissa on 2 400 työntekijää. Liikevaihto oli viime tilikaudella 227 miljoonaa euroa. Yrityksen toimitusjohtaja on Kari Onniselkä.

VUODEN 2019 SÄHKÖSUUNNITTELIJA -VALINNAN PERUSTEET

Ramboll Finland Oy