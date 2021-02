Ravintolatoimija Restel sulkee mahdollisimman nopeasti kaikki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin juomaravintolat

Ravintolatoimija Restel on päättänyt sulkea kaikki HUS-sairaanhoitopiirin juomaravintolansa 26.2.2021 alkaen pääkaupunkiseudun pahenevan koronatilanteen myötä.

Hallitus kertoi vievänsä eduskunnalle ensi viikolla esityksen, jossa esitetään ravintoloiden sulkemista kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla 8. – 28. maaliskuuta väliseksi ajaksi. Ravintolatoimija Restel on päättänyt sulkea kaikki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella toimivat Hemingway’s ja Wanha Mestari -ketjujen juomaravintolat perjantaista 26.2.2021 alkaen. Restelille on ensiarvoisen tärkeää asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuudesta huolehtiminen.

”Pääkaupunkiseudun koronatilanne on pahentunut nopeasti ja ravintoloiden sulkeminen on väistämätöntä. Haluamme omalta osaltamme toteuttaa hallituksen linjausta mahdollisimman nopeasti, joten olemme päättäneet sulkea juomaravintolamme huomisesta alkaen”, sanoo Restelin juomaravintoloiden ketjujohtaja Jan Renlund.

Restel on panostanut kuluneen vuoden aikana turvalliseen asiointiin ravintoloissaan. Henkilöstölle on pidetty ylimääräisiä turvallisuuskoulutuksia ja asiakasmääriä on rajoitettu normaalista. Ravintolasaleissa turvaväleistä on huolehdittu pöytien sijoittelulla ja opasteilla. Restel seuraa aktiivisesti viranomaisten antamia ohjeistuksia ja määräyksiä. Informoimme muutoksista mahdollisimman nopeasti.

Restelin avoinna olevat ravintolat löydät www.restel.fi.