Ravintolayrittäjä Jarna Kaplas on Vuoden nuori yrittäjä 2019

Vuoden nuori yrittäjä 2019 on konttiravintolayrittäjä Jarna Kaplas Savosta. Toiseksi kilpailussa ylsi kahvipaahtimoa vetävä Arttu Muukkonen Etelä-Karjalasta ja kolmanneksi keskisuomalainen Johannes Karjula, jonka yritys auttaa parantamaan asiakaskokemusta.

Suomen Yrittäjien Vuoden nuori yrittäjä -kilpailu ratkesi Nuorten Yrittäjien Get Together -päätapahtumassa Power Parkissa Etelä-Pohjanmaalla lauantai-iltana.

Jarna Kaplas nosti Mortonin Rautalammilta maanlaajuisesti tunnetuksi brändiksi

Konttiravintola Mortonin yrittäjä Jarna Kaplas, 32, Savosta on Vuoden nuori yrittäjä 2019. Vuonna 2010 perustetun yrityksen tarina on ollut mielenkiintoinen, vauhdikas ja monikäänteinen.

Konttiravintola Morton on erinomainen esimerkki siitä, kuinka pienestä maalaiskunnasta lähtenyt yritys voi nousta maanlaajuisesti tunnetuksi brändiksi. Se toimi ensin pelkkänä kivijalkaravintolana Rautalammilla ja lähti siitä nopeasti ja vahvasti kasvamaan konttiravintoloiksi eri puolille Suomea. Merikonttiravintolan voi viedä paikkoihin, joihin kiinteät rakennukset eivät sovi.

Vihreät arvot ja kierrätysperiaate ovat trendikkäitä ja ne on osattu hyödyntää liiketoiminnassakin hienosti. Yritys on tehnyt vaikuttavaa kasvua erityisesti siihen nähden, että se on toiminnassa vain toukokuusta syyskuuhun.

Tuomariston mukaan Jarna Kaplaksen asenne ja intohimo kehittää ja monistaa toimintaa yhä uusille paikkakunnille on merkki periksiantamattomuudesta ja kovasta tekemisen meiningistä. Sesonkiaikana Mortonissa työskentelee 50 työntekijää viidellä eri paikkakunnalla.

Lehmus Roasteryn Arttu Muukkonen tekee erikoiskahveista kansantajuisia

Toiseksi Vuoden nuori yrittäjä 2019 -kilpailussa nousi Lehmus Roastery Oy:n toinen omistaja Arttu Muukkonen, 34. Yrityksen päätuote on itse paahdettu ja paikallisesti brändätty kahvituotesarja, jota myydään valtakunnallisesti muun muassa ruokakaupoissa. Yritys on valittu kahdesti Suomen parhaaksi paahtimoksi. Paahtimo työllistää omistajien lisäksi yhdeksän työntekijää.

Tärkeä osa nopeaa kasvua ovat innovatiiviset omistajat, jotka yhdistelevät aiempaa kokemustaan mediasta, mainosalalta ja vähittäiskaupasta erikoiskahvialaan. Heillä on innovatiivinen tapa suhtautua harrastajille suunnattuun erikoiskahvialaan, jossa riisutaan mystiikka ja pyritään tuomaan erikoiskahvin ominaisuudet tavallisen kansan tietoon. Tuloksena on iloinen ja kansantajuinen yhtiö, joka tuottaa kiinnostavia makuelämyksiä.

Tuomariston mukaan Arttu Muukkonen on esimerkki yrittäjästä, joka on kekseliäs, innovatiivinen ja uskaltaa kokeilla rohkeasti uusia juttuja.

Trustmary Groupin Johannes Karjula ei näe uhkia vaan tilaisuuksia kehittyä vielä paremmaksi

Kolmanneksi Vuoden nuori yrittäjä -kilpailussa kiri Johannes Karjula, 31, Keski-Suomesta. Hänen yrityksensä Trustmary Group Oy:n kärkituote on yksinkertaisuudessaan nerokas: etsitään käsiin asiakkaiden asiakkaita, jotka kertovat vapaaehtoisesti omista kokemuksistaan ja tuotetaan niistä sisältöjä eri muodoissa.

Tulorahoituksella ilman ulkopuolista pääomaa kasvava yhtiö on moninkertaistanut liikevaihtonsa kolmen vuoden aikana. Kasvua tehdään reippaasti mutta hallitusti. Yrityksen tulos ei ole notkahtanut kasvun mukana. Työntekijöitä on 40.

Tuomariston mukaan Johannes Karjula on esimerkillinen oman sukupolvensa yrittäjä: poikkeuksellisen innovatiivinen, energinen ja positiivinen. Hän ei näe uhkia vaan tilaisuuksia kehittyä vielä paremmaksi.

Voittajalle 20 000 euroa, finalisteille mentori

Vuoden nuori yrittäjä palkittiin 20 000 eurolla, toisen sijan saaja 7 000 eurolla ja kolmannen sijaan saaja 3 000 eurolla. Palkintorahat mahdollisti Yksityisyrittäjäin säätiö.

Finaaliin pääsivät myös Espoossa toimiva kalakauppias Max Grönholm, 31, sekä marja- ja vihannestilaa pyörittävät Tiina ja Mikko Kohonen (30 ja 33) Etelä-Savosta. He saavat mentorikseen sarjayrittäjä Kim Väisäsen.

Palkintoraatiin kuuluivat viime vuoden kilpailun voittaja, Laten Koneen yrittäjä Lasse Saarenpää, sarjayrittäjä Kim Väisänen, SGN Groupin ja Yksityisyrittäjäin säätiön Sam Nieminen ja Suomen Yrittäjien kenttäjohtaja Mari Kokko.