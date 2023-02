Ravitsemussuositukset tukevat myös ilmastopolitiikkaa

Agronomiliiton valtuuston julkilausuma 29.4.2022 – Ruokaturvasta on huolehdittava 2.5.2022 10:31:08 EEST | Tiedote

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on muuttanut energia- ja ruokamarkkinoita nopeasti. Tänään kokoontunut Agronomiliiton valtuusto muistuttaa siitä, että Ukrainassa käytävällä sodalla on merkittävä vaikutus koko maailman ruokaturvaan ja vaikutukset tuntuvat vahvasti myös Suomessa. Maataloustuotteiden tuotanto- ja jakeluketjut ovat häiriintyneet sodan seurauksena, ja elintarvikkeiden maailman markkinahinnat ovat nousseet ripeästi. Tilanteesta kärsivät erityisesti tuontiriippuvaiset kehittyvät maat. Valtuusto muistuttaa, että sodan aiheuttama tilanne on edelleen arvaamaton ja nopeatkin muutokset voivat olla mahdollisia