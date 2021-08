Reactive Technologies saa 15 miljoonan dollarin rahoituksen maailman johtavilta greentech-sijoittajilta

Jaa

Oulu, 23. elokuuta 2021 – Iso-Britanniassa ja Suomessa toimiva energia-alan teknologiayritys Reactive Technologies on julkistanut 15 miljoonan dollarin (USD) rahoituksen. Sijoitus on yrityksen historian kaikkien aikojen suurin. Rahoituskierrokseen osallistuvat Iso-Britannian ja Irlannin BGF (British Growth Fund), Breakthrough Energy Ventures sekä Eaton Corporation (NYSE: ETN). Reactive suuntaa rahoituksen kaupalliseen kansainvälistymiseen sekä teknologiakehitykseen. Konsernin tuotekehitysyhtiö sijaitsee Suomessa.

"The startup has raised $15 million from investors including Bill Gates-backed climate fund, Breakthrough Energy Ventures." - Bloomberg

Maailman arvostetuimpien greentech-toimijoiden sijoitus on merkittävä validointi Reactiven teknologiaratkaisuille. Breakthrough Energy Ventures sijoittaa ainostaan teknologioihin, joilla voidaan vähentää globaaleja kasvihuonepäästöjä vähintään prosentin (0,5 gigatonnia) vuodessa. Eaton Corporation, energia-alan suuryritys, hakee puolestaan sijoituksellaan merkittävää synergiaa strategisesti keskeisillä alueilla.

Uusiutuvan energiatuotannon globaali kiihtyvä kasvu ja siitä johtuva sähköverkon inertian väheneminen aiheuttaa verkon tasapainoon vuosi vuodelta kasvavia haasteita. Reactiven patentoitu GridMetrix-teknologia on maailman ainoa menetelmä sähköverkon inertian tarkkaan mittaukseen. Suomessa kehitetty teknologia tarjoaa verkko-operaattoreille reaaliaikaisen näkyvyyden sähköverkon inertiaan ja tämä puolestaan mahdollistaa uusiutuvan energiatuotannon turvallisen lisäämisen sähköverkkoihin.

”Pandemia-aika loi mahdollisuuden uudistua” – Ville Kampman

Ville Kampman, Toimitusjohtaja, Reactive Technologies Finland Oy

“Nyt julkistettu sijoituskierros maailman kärkisijoittajien kanssa osoittaa yrityksen strategian sekä tuotekehityksen tulosten olevan teknologiamaailman ehdotonta kärkeä. Kehitetyt ainutlaatuiset uusiutuvan energiatuotannon mittaustekniikat yhdistettyinä laajaan markkina- sekä sähköverkkodataan avaavat ennennäkemättömiä mahdollisuuksia data-analytiikan alueella.

Juuri julkaistu IPCC-raportti osoittaa karulla tavalla, että globaali muutostarve energiatuotannon osalta on hälyttävä. Tässä kokonaisuudessa Reactive Technologies on mukana ratkaisemassa keskeisiä sähköverkkoon liittyviä haasteita.

Uskon, että olemme vasta raapaisseet pintaa ja jatkossa tulemme tarjoamaan energiatoimialalle kiihtyvässä tahdissa mittaustekniikkaan sekä data-analytiikkaan pohjautuvia uusia ratkaisuja. Olemme nähneet muilla toimialoilla jo vuosia muutostrendin, eli kuinka ainutlaatuinen mittausdata ja digitalisaatio luovat kilpailuetua, ja nyt on meidän vuoromme siirtää energia-ala uudelle aikakaudelle.

Pandemia-aika on opettanut meille yrityksenä paljon. Olemme tänä historiallisena aikakautena hyödyntäneet täysimääräisesti etätyön mahdollisuudet ja jatkossa tulemme suuntaamaan uudet rekrytointimme kattamaan paikkariippumattomasti koko Suomen. Etätyön ja toimistotyön yhteensovittaminen teknologiayrityksessä vaatii uudenlaista yrityskulttuuria. Poikkeukselliset olosuhteet huomioon ottaen muutos meillä on ollut hyvin luontevaa ja kaikessa näkyy positiivinen yhdessä tekemisen meininki.”

”Reactiven teknologiaratkaisut mahdollistavat globaalin hiilijalanjäljen pienentämisen” – Marc Borrett

Marc Borrett, Reactive-konsernin toimitusjohtaja

“Tämä sijoituskierros on loistava mahdollisuus yrityksen liiketoiminnan kehittämiselle, koko tiimille ja tuotekehityksellemme. Uudet strategiset kumppanit auttavat palvelujemme toimittamista maailmanlaajuisesti sähköverkko-operaattoreille nopeuttaen hiilidioksidin osalta nollatavoitteiden saavuttamista. YK:n ilmastomuutoskonferenssi COP26:n lähestyessä olemme samanaikaisesti energiamurroksen käännekohdassa ja voimme olla esimerkki siitä, miten brittiläis-suomalaiset innovaatiot auttavat globaalissa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. ”

Reactive valmistautuu parhaillaan ottamaan käyttöön ensimmäisen kaupallisen GridMetrix-palvelunsa Iso-Britannian kantaverkko-operaattori National Gridin kanssa. Sopimuksen arvo on kuusi miljoonaa puntaa.

Reactive suunnittelee julkistavansa vielä toisen merkittävän strategisen sijoituksen kuluvan vuoden aikana.