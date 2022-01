Realidea johtamaan Helsingissä sijaitsevaa Mall of Triplaa

Realidea vastaa elokuun alusta lukien Pohjoismaiden suurimman kauppakeskuksen Mall of Triplan kokonaisvaltaisesta johtamisesta kattaen kaupallisen johtamisen, teknisen manageerauksen ja projektinjohdon, taloushallinnon sekä kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtajuuden.

”Tavoitteemme on edelleen kehittää ja yhdistää Mall of Triplan johtamisessa osaaminen, markkinaymmärrys sekä valtakunnallinen ja kansainvälinen kauppakeskusnäkemys. Uskomme Realidean yrittäjähenkiseen, aktiiviseen sekä asiakaslähtöiseen tapaan tehdä töitä. Kun tämän yhdistää yrityksen kokemukseen, kontaktiverkostoon sekä vahvaan vuokrausosaamiseen, tukevat nämä asiat parhaiten tahtotilaamme Triplan kehittämisessä”, kertoo kauppakeskus Mall of Triplan yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Kenneth Nyman Keskinäisestä Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta.

”Mall of Triplan toimeksianto on yrityksellemme suuri ilo ja kunnia. Se nostaa johtamiemme kauppakeskusten lukumäärän kuuteen ja niiden yhteenlasketun pinta-alan lähes 250 000 neliömetriin, tämänhetkisen vuotuisen kävijämäärän noin 43 miljoonaan ja vuosimyynnin 735 miljoonaan euroon. Tripla on kansainväliset mitat täyttävä kauppakeskus, jonka keskeinen sijainti, helppo saavutettavuus ja voimakkaasti kehittyvä lähiympäristö antavat täydet mahdollisuudet kehittää kauppakeskusta pitkäjänteisesti. Tämä toimeksianto on merkittävä luottamuksen osoitus kotimaiselle yrityksellemme ja työllemme”, toteaa Realidean toimitusjohtaja ja osakas Pasi Nieminen.

Suomen Kauppakeskusyhdistyksen vuonna 2021 julkaisemien tilastojen mukaan Mall of Tripla oli liikkeiden lukumäärältään Pohjoismaiden suurin kauppakeskus ja kävijämäärältään Suomen kolmanneksi suurin Espoon Sellon ja Helsingin Kampin kauppakeskusten jälkeen.