Reetta Niemelän ja Katri Kirkkopellon fantasiaromaani Mustan Kuun majatalo ehdolla Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi

Mustan Kuun majatalo yhdistää raikkaalla tavalla ajankohtaiset luonnonsuojelun teemat ja valloittavan fantasiamaailman. Reetta Niemelän ja Katri Kirkkopellon luomaan maailmaan astutaan eläinrakkaan Saimin mukana. Saimi muuttaa Sinimäen kaupunkiin perustaakseen isänsä kanssa luonnonvaraisten eläinten sairaalan vanhaan majataloon. Rakennus osoittautuu omalaatuiseksi paikaksi, joka tarjoaa turvapaikan keijuille, hiisille, peikoille, ilkinakkeleille ja muille luonnonhengille. Majatalon käytävillä kohtaavat erilaiset tutut myyttiset olennot sekä Niemelän ja Kirkkopellon luomat uudet fantasiahahmot. Majatalo paljastaa riemastuttavia salaisuuksiaan Saimille, ja hän tutustuu salaväkeen, jonka olemassaolo on uhattuna. Voiko muuan salamieli pelastaa majatalon ja sen suojissa elävän salaväen suurelta vaaralta?

Palkintoraadin perustelut:

”Saturomaanin perinnettä uudistava teos puhuu luonnonsuojelun, eläinten oikeuksien ja mielikuvituksen puolesta. Yhtä tärkeää kuin pitää huolta luonnosta ja eläimistä, on pitää huolta taikuuden, ihmeiden ja satuolentojen maailmasta. Hiisien, peikkojen ja keijujen hahmot, tavat ja asuinpaikat on kuvitettu kauniisti ja yksityiskohtaisesti. Jokaisen kuvan ääressä tekee mieli viipyä, mutta myös tarinan lukemista on pakko jatkaa.”

Reetta Niemelä (s. 1973) on runoilija ja lastenkirjailija. Hän on ollut tekemässä myös monia oppikirjoja. Niemelän teokset Miljan kesä ja Miljan talvi (2002) sekä Makkarapiruetti (2005) olivat Finlandia Junior -palkintoehdokkaina. Vuonna 1997 Niemelä voitti jaetun ensimmäisen sijan Nuoren Voiman Liiton Runokilvassa. Samana vuonna hän voitti Runo-Kaarina-palkinnon ja Suomen Kirjailijaliiton esikois-kirjapalkinnon runoteoksellaan Joen huoma on aina valoisa. Vuonna 2008 Niemelälle myönnettiin Varsinais-Suomen taidepalkinto. Vuonna 2011 Niemelä sai Kaarina Helakisa -palkinnon ja Suomen sanataideopetuksen seuran palkinnon. Hänet palkittiin Suomen tietokirjailijoiden Tietopöllö-palkinnolla vuonna 2017. Niemelä sai vuonna 2021 Arvid Lydecken -palkinnon teoksesta Mustan kuun majatalo.

Katri Kirkkopelto (s. 1966) kuvakirjailija, kuvittaja ja kuvataiteen opettaja. Hän on kuvittanut lastenkirjoja ja oppimateriaaleja sekä suunnitellut kirjojen kansia ja tehnyt lehtikuvituksia. Kirkkopellon töitä on ollut esillä yksityis- että yhteisnäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Vuonna 2005 Kirkkopellon ja Suna Vuoren lastenkirja Hirveää, parkaisi hirviö oli Finlandia Junior ehdokkaana ja voitti Pohjoismaisen kuvakirjakilpailun kansallisen sarjan. Vuonna 2009 Kirkkopelto sai Kylli Koski -palkinnon. Hänen teoksensa Molli oli HelMet-kirjallisuuspalkintofinalistina vuonna 2016. Kirkkopellon teokset Piki (2016) ja Molli ja maan ääri (2020) olivat Lasten ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaina.



Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaat on vuonna 2022 valinnut kolmehenkinen lautakunta, jonka puheenjohtajana toimii FT, yliopistonlehtori Sirke Happonen ja jäseninä suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja Mari Uusitalo sekä opiskelija, Pikku-Finlandia-voittaja Pyry Vaismaa. Finlandia-palkinto on jaettu ansiokkaille suomalaisille lasten- ja nuortenkirjoille vuodesta 1997. Finlandia-palkinnot jaetaan 30. marraskuuta kello 19 alkavassa tilaisuudessa, jonka Yle televisioi.



Reetta Niemelä ja Katri Kirkkopelto (kuvitus): Mustan Kuun majatalo

(Musta Kuu – I kirja)

Lasten Keskus 2021

ISBN 978-952-354-507-6

317 s. | Kl L84