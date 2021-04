Referenssit nyt hintaakin tärkeämpiä korjausrakentamisessa

Taloyhtiön yhtiökokoukset turvallisesti myös korona-aikaan – käytännön vinkit 17.8.2020 10:02:16 EEST | Tiedote

Jo keväällä voimaan astunut koronasta johtuva poikkeuslaki on mahdollistanut yhtiökokouksen siirtämisen aina syyskuun loppuun asti. Uudellamaalla on moni taloyhtiö lykännyt kokousta, joten nyt syksyn saapuessa on tulossa mittava määrä eri tavoin järjestettyjä yhtiökokouksia. ”Yhtiökokousaihe alkaa näkymään myös yhdistyksen puhelinneuvontaan tulevissa kysymyksissä”, sanoo Kiinteistöliitto Uusimaan johtava lakimies Katriina Sarekoski.