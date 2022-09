Rehtori Mari Walls lukuvuoden avajaisissa: Yliopisto on olemassa ympäröivää yhteiskuntaa varten

Monitieteinen Tampereen yliopisto on lähes 22 000 opiskelijan ja 4 200 työntekijän yhteisö. Yhteisöön kuuluu 4 000 ulkomaalaista opiskelijaa ja työntekijää, jotka edustavat yli 110 kansallisuutta. Opintonsa aloittavia on tänä syksynä runsaat 3 500.

– Elämme koronapandemian, sään ääri-ilmiöiden ja Venäjän hyökkäyksen vaikutusten leimaamassa epävarmuuden maailmassa, mutta silloin jos koskaan tarvitaan kekseliäisyyttä, ratkaisuja ja vankkaa tulevaisuususkoa. Tähän yliopisto instituutiona antaa hyvät eväät sekä luotettavan tutkimukseen perustuvan tiedon tuottajana että koulutus- ja sivistystehtävänsä kautta, sanoi rehtori Mari Walls avajaispuheessaan.

Walls totesi pandemia-ajan eristäytymisineen lisänneen henkistä kuormitusta erityisesti opiskelijoilla. Opiskelijoiden hyvinvointia edistetään monin keinoin. On tärkeää, että kukaan ei jää murheineen yksin.

Wallsin mukaan Tampereen yliopiston talous näyttää neljäntenä toimintavuonna asettuvan tasapainoon.

– Talouden suurimmat epävarmuustekijät ovat tällä hetkellä yliopiston ulkopuolella. Yliopistot odottavat istuvalta hallitukselta vahvaa ja yli hallituskausien ulottuvaa sitoutumista tutkimukseen ja koulutukseen. TKI-toiminnan osalta valmistelussa oleva rahoituslaki turvaisi pitkäjänteistä näkymää julkisen rahoituksen osalta.

– Tampereen yliopisto tunnetaan yhteiskunnallisesti vaikuttavasta tutkimuksesta ja Suomen monialaisimpiin kuuluvasta koulutuksesta, joka perustuu uusimpaan tutkimustietoon sekä monimuotoiseen vuorovaikutukseen yhteiskunnan ja työelämän toimijoiden kanssa. Yhteistyö yritysten sekä julkisen sektorin toimijoiden kuten Tampereen kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja tulevan hyvinvointialueen kanssa on aktiivista, pitkäjänteistä ja jatkuvasti kehittyvää.

Avajaisten juhlapuhuja, Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernipalvelujohtaja Juhani Sand totesi tutkimuksen ja koulutuksen tavoitteiden olevan hyvinvointialueelle ja korkeakouluyhteisölle yhteisiä.

– On tärkeää, että pystymme muutoksessa turvaamaan tieteellisen tutkimuksen, palvelutuotannon ja koulutuksen tiiviin yhteistyön ja suuntaamaan tutkimusta myös koko integroituneen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tarkasteluun, Sand sanoi.

– Hyvinvointialueuudistus tulee käytännössä jatkumaan vuosia. Tampereen yliopistossa, jos missä, tiedetään, mitä isot fuusiot vaativat. Ne eivät ole välttämättä pelkkää ruusuilla tanssimista, mutta ne ovat parhaimmillaan maailmanluokan innovaatioita, joista käydään ottamassa mallia.

Tampereen ylioppilaskunta TREY:n hallituksen puheenjohtaja Aleksi Niemi muistutti puheessaan opiskelijoita armosta itseään kohtaan ja harhailusta, jotka voisivat lohduttaa opiskelun aloituksen jännityksessä.



– Uusien elämänvaiheiden alkuun liittyy usein todella paljon paineita, mutta minusta on tärkeintä on osallistua asioihin sillä tavalla, joka tuntuu itselle parhaalta. Niitä ei kannata pakottaa itsensä suorittamaan kuten itse tein, Niemi kertoi.



– Itsestään ei kannata antaa 110 prosenttia, vaan usein 80 prosenttia on aivan tarpeeksi ja kestävämpää pitkällä juoksulla. Ole itsellesi armollinen ja ota asioihin aikaa, ne yleensä järjestyvät sillä.



Juhlassa julkistettiin Tampereen yliopiston Vuoden alumni. Hän on Ulkopoliittisen instituutin johtaja, politiikantutkija Mika Aaltola.

Yliopistolaisille jaetaan avajaispäivänä useita tunnustuksia. Yliopisto jakaa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinnon ja ylioppilaskunta TREY palkitsee hyvät opettajat. Lisäksi palkitaan parhaita väitöskirjoja ja vaikuttavia julkaisijoita.

