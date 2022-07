Rekrytointia uudistava Duunitori kasvoi startupista markkinajohtajaksi – uusi pääomistaja Intera Partners vauhdittaa kansainvälistymistä

Duunitorin kasvutarina saa uutta vauhtia, kun pääomasijoitusyhtiö lähtee tukemaan suomalaisyrityksen kansainvälistymistä. Intera ja Duunitori allekirjoittivat kesäkuussa sopimuksen, joka tekee Interasta Duunitorin pääomistajan.

Vuonna 2021 Duunitori kasvoi työnhakupalvelujen markkinajohtajaksi ja avasi toimiston Tukholmaan. Yrityksen liikevaihto kasvoi viime vuonna 86 prosenttia suhteessa edellisvuoteen ja oli lähes 14 miljoonaa euroa.

”Tiimimme on tehnyt viime vuosina huikeaa työtä rekrytoinnin ja työnhaun uudistamisessa. Haluamme muuttaa rekrytointia fiksummaksi, Suomessa ja maailmalla. Nyt pääsemme tekemään tätä muutosta yhdessä Interan kanssa”, sanoo Duunitorin toimitusjohtaja Thomas Grönholm.

Intera kiinnostui rekrytointialaa mullistaneen yrityksen tarinasta ja mahdollisuuksista.

”Duunitori on avainasemassa viemässä rekrytoinnin digitalisaatiota ja koko toimialaa eteenpäin. Duunitorissa yhdistyvät vahva digitaalisen rekrytointimarkkinoinnin osaaminen ja innovatiivisuuteen kannustava yrityskulttuuri. Yhtiö on kasvanut nopeasti markkinajohtajaksi. Olemme erittäin innoissamme kumppanuudesta ja kasvutarinan jatkamisesta myös Suomen rajojen ulkopuolella”, kommentoi Interan osakas Essi Hasu.

Intera on suomalainen pääomasijoittaja ja yrittäjävetoisten yhtiöiden kumppani, joka sijoittaa suomalaisten ja ruotsalaisten yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Intera on ollut omistajana rakentamassa esimerkiksi Noho Partnersin, Kamuxin, Silmäaseman ja Rentan kasvua.

”Harkitsimme siirtoa tarkkaan ja päädyimme Interaan, koska kyseessä on vastuullinen ja luotettava kumppani, joka on vauhdittanut lukuisten menestyneiden yritysten kansainvälistä kasvua”, Grönholm kertoo.

Startup selvitti tiensä Suomen ykköseksi – ja ulkomaille

Duunitori on Suomen suurin työnhakupalvelu, joka auttaa osaajia ja työnantajia kohtaamaan. Yritys tarjoaa työnantajille erilaisia palveluja rekrytointimarkkinoinnista strategiseen työnantajakuvan kehittämiseen.

Visiona on uudistaa työelämää, mitä Duunitori on tehnyt esimerkiksi kehittämällä helpompaa tapaa hakea töitä ja rekrytoida. Suomalaisyritys on jo valloittanut markkinaa myös Ruotsissa, jossa se toimii nimellä Jobbland. Uusi omistaja Intera auttaa jatkamaan tällä polulla – ja uusilla markkinoilla.

Duunitorin perustivat vuonna 2009 ystävykset Thomas Grönholm ja Martti Kuusanmäki. Alkuvuosien kokeilujen ja startup-vaiheen jälkeen yritys on kasvanut joka vuosi reippaasti, myös pahimpana korona-aikana. Esimerkiksi vuonna 2016 Duunitorin liikevaihto oli yhden miljoonan euron verran. Viiden viimeisen vuoden aikana liikevaihto on kasvanut keskimäärin noin 70 prosenttia vuodessa. Nykyään yritys työllistää noin 90 henkeä, ja lisää palkataan jatkuvasti.

Grönholm ja Kuusanmäki omistavat merkittävän osan Duunitorista myös kaupan jälkeen ja jatkavat yrityksen johdossa. Kaupan yhteydessä henkilöstön omistusosuus laajenee, mikä sitouttaa ja palkitsee nykyistä ja tulevaa tiimiä.

”Työntekijät ovat yrityksen tärkein pääoma. Tähänastinen ja tuleva menestyksemme on duunitorilaisten rohkeuden ja sitoutumisen ansiota”, Grönholm kiittää.

Intera Partners on suomalainen pääomasijoittaja, joka keskittyy yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Intera hallinnoi kolmea aktiivista rahastoa, joiden pääomien yhteismäärä on 785 miljoonaa euroa. Rahastoissa on yhteensä 10 portfolioyhtiötä, jotka työllistävät tällä hetkellä yhteensä noin 11 000 henkilöä ja joiden yhteenlaskettu liikevaihto on arviolta 900 miljoonaa euroa.