Reuna-kustantamo ostaa kirjakauppatoiminnan Myllykoskella

- Kirja-alalla on nähty suuria muutoksia viime vuosina, ja perinteiseen tapaan toimivat kirjakauppaketjut ovat joutuneet vaikeuksiin. Siksi mekin olimme alussa varovaisia, mutta nyt varmistuimme, että persoonallisella kirjakauppakonseptillamme on valoisat näkymät. Avainsanat ovat muutosvalmius, paikallisten vahvuuksien oivaltaminen ja yhteistyö koko toimintaympäristön kanssa, sanoo Reuna-kustantamon toimitusjohtaja-kirjailija Olli Sarpo.

Sarpon tausta on kirjakauppa-alalla ja graafisessa teollisuudessa, joten hän on valmis käynnistämään myös Reunan kirjakaupan kehittämisen.

- Nykyisten monipuolisten palvelujen ansiosta Reunan kirjakaupasta on muodostunut tapahtumakeskus ja matkailukohde, ja olemme valmiit keskustelemaan myös uusista edustuksista, joilla voimme palvella yksityishenkilöiden lisäksi paikallista yritystoimintaa, vihjaa Sarpo.

Kirjakaupan valikoimassa on tällä hetkellä kirjojen lisäksi askartelu-, toimisto- ja taiteilijatarvikkeita, leluja ja pelejä. Netticket-lippupalvelu toimii samoissa tiloissa, ja hyvien tulostuslaitteiden myötä asiakkaat saavat myös skannaus- ja kopiointipalveluja.

Samoissa tiloissa Kulttuuritalo Wanhalla Rautakaupalla on vuokralla valokuvastudio, ja elokuusta lähtien kahvila- ja galleriatoimintaa hoitaa uusi yrittäjä. Hyvien varastotilojen ansiosta palveluja on mahdollista täydentää palveluilla, joihin liittyy välivarastointi ja toimitus asiakkaille.

Kurssitarjonta yhdessä kansalaisopiston kanssa on tärkeä osa toimintaa. Kirjailijoilla on osaamista, joka liittyy viestintään, toimitus- ja taittotyöhön, painettujen ja äänikirjojen tuotantoon ja esimerkiksi eri taiteenlajien yhdistämiseen. Ensi talven kurssitarjottimella on lukusuosituksiin ja kirjoista keskustelemiseen keskittyvä Reunan kirjallinen klubi kerran kuussa – omat ryhmänsä aloittaville ja jatkaville – sekä kaksi intensiivistä runoklubia luovasta ilmaisusta kiinnostuneille ja filosofiaklubi yhdessä teologian tohtorin kanssa. Musiikkia ja kirjallisuutta yhdistetään konserteissa ja lauluilloissa.

Reuna on saanut kustannusliiketoiminnan hyvään kasvuvauhtiin. Uusia kauno- ja tietokirjoja ilmestyi keväällä 18 titteliä, ja syksyllä 24 titteliä. Julkaisutahti 40–50 kirjaa vuodessa säilyy myös vuonna 2024, ja ohjelmassa on myös käännöskirjoja. Kustannuspäätöksissä seurataan tarkasti kirjamyynnin kehityssuuntia ja lukijoiden profiilin muuttumista.

Kirjakaupassa myydään Reunan oman tuotannon lisäksi kaikkien kustantamojen uutuuksia, pienten ja erikoiskustantamojen julkaisuja ja omakustanteita, joille on vaikea löytää myyntikanavia. Paikallisuus korostuu valikoimassa, ja kirjakaupan tilat tarjoavat puitteet paikallisten kirjailijoiden kohtaamisiin lukijoiden kanssa.

- Ja kirjakauppakissa Napin työsuhde jatkuu vanhana työntekijänä, naurahtaa Sarpo.