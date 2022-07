Richard McCormickin ja Alex Niemisen uusi ravintola Lulu’s aukeaa 3. elokuuta

Suuren suosion saavuttaneista Yes Yes Yes - ja Chéri-ravintoloistaan tunnetut ruokavisionäärit Richard McCormick ja Alex Nieminen avaavat uuden ravintolan Helsingin paraatipaikalle Unioninkadun ja Pohjoisesplanadin kulmaan. Lulu’s on uuden ajan fuusiokeittiö, joka tarjoilee maukasta kasvisruokaa ennakkoluulottomasti. Ravintolan makumaailma on saanut vaikutteita läntisen Tyynenmeren alueen monipuolisesta ruokakulttuurista. Erilaisista kasvisannoksista koostuva herkullinen menu yhdistelee omaperäisesti Kaakkois-Aasian ja Euroopan makuja ja raaka-aineita.

“Kaakkois-Aasian mausteet, raaka-aineet ja ruoanvalmistusmenetelmät inspiroivat minua suunnitellessani Lulu’sin makumaailmaa. Halusin yhdistellä alueen makuja eurooppalaisille tuttuihin raaka-aineisiin ja tekstuureihin. Menu on leikkisä ja yllättävä, ja se rakentuu pienistä annoksista, jotka on tarkoitettu jaettaviksi”, Richard McCormick kertoo.

Yksi Lulu’sin jännittävistä annoksista on italialaisesta Cacio e pepe -klassikkopastasta inspiraationsa saanut udon-nuudeliannos. Ravintolan makuelämykset viimeistelee laadukas viinivalikoima sekä raikkaat cocktailit, joita saa myös alkoholittomana.

Suosittu Latitude 25 sulautuu osaksi Lulu’sia

Lulu’sin kruununjalokivi on ylistetty Latitude 25, joka siirtyy Lulu’sin kanssa samoihin tiloihin ja sulautuu osaksi ravintolaa. Kyseessä on kokonaisvaltainen omakase-elämys, jossa huippukokki Lucas Hoang valmistaa asiakkaiden silmien edessä toinen toistaan herkullisempia sushi-annoksia. Pitkälle syksyyn loppuunvarattuun omakase-elämykseen vapautuu isompien tilojen myötä muutamia paikkoja, jotka ovat varattavissa Lulu’sin verkkosivuilla.

“Olemme huomanneet, että asiakkaat ovat aikaisempaa kokeilunhaluisempia sekä ruoan että juoman suhteen. Pienet jaettavat annokset toimivat hyvin, ja huolella valmistetun kasvisruoan kysyntä on selvästi kasvanut. Myös erilaisia viinejä maistellaan rohkeammin laseittain ja alkoholittomien cocktailien menekki on kasvanut merkittävästi. Lulu’s yhdessä Latitude 25:n kanssa on erinomainen vaihtoehto uusia makuelämyksiä etsivälle”, Alex Nieminen kertoo.

Lisätiedot:

Lulu’s aukeaa keskiviikkona 3. elokuuta osoitteeseen Pohjoisesplanadi 17. Ravintola on avoinna keskiviikosta lauantaihin. Pöytävaraukset osoitteessa www.lulushelsinki.fi.

Aukioloajat:

Ke-to 16–00

Pe-la 16–02

Keittiö on avoinna kaikkina päivinä klo 23 asti.