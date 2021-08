Riihimäen vankilassa keskeytetään toiminta koronatilanteen takia

Vankien heikko rokotekattavuus edellyttää edelleen kontaktien rajoittamista 3.8.2021 11:48:44 EEST | Tiedote

Rokotekattavuus on Rikosseuraamuslaitoksen asiakkailla vankiloissa 20-50 prosenttia ensimmäisen rokotteen osalta ja täysi rokotussuoja on vasta 0-6 prosentilla vangeista. Kaikilla 18-vuotiailla suomalaisilla rokoteaste on yli 80 prosenttia vähintään yhden annoksen osalta ja yli 40 prosentilla on täysi rokotesuoja. Vankien rokotehalukkuus on merkittävästi muuta yhteiskuntaa alhaisempi ja noin 50 prosenttia vangeista on halukkaita ottamaan vapaaehtoisen rokotteen. Vankiloissa rokottamisesta vastaa Vankiterveydenhuollon yksikkö.