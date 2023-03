Riippuvuuksiin erikoistunut Ridasjärven päihdehoitokeskus jatkaa toimintaansa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella

Aluehallitus päätti tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja osaamistoiminnan (TKIO) lähtökohdista 24.3.2023 12:12:24 EET | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt kokouksessaan 21.3.23 tutkimus-, kehittämis-, innovaatio ja osaamistoiminnan (TKIO) lähtökohdista. Keusoten TKIO-ekosysteemi on yhteistyöverkosto, joka on toiminut jo kuntayhtymävuodesta 2019 alkaen.