Rikosseuraamusalan tutkinnon opiskelu alkaa uudistetulla sisällöllä

Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan vaikuttavuus paranee organisaatiouudistuksessa 31.8.2022 07:00:00 EEST | Tiedote

1.9.2022 alkaen Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tos on val­ta­kun­nal­li­ses­ti toi­mi­va vi­ras­to, jon­ka toi­mia­lu­ee­na on koko maa. Uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na on ny­kyis­tä yh­te­näi­sem­pi or­ga­ni­saa­tio, jos­sa toi­min­nan vai­kut­ta­vuus pa­ra­nee. Rikosseuraamuslaitoksen lakkautettavien yksiköiden kirjaamotoiminta keskitetään ja organisaation englanninkielinen nimi muuttuu.