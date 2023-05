Rikosseuraamuslaitos aloittaa virtuaalitodellisuusavusteisen vankien kuntoutuksen arjen tilanteiden harjoitteluun

Aikaisemmin käytössä on ollut muun muassa Tampereen yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) toteuttamia VR-ohjelmia.Ohjelmia käytetään tällä hetkellä Hämeenlinnan, Jyväskylän ja Oulun vankiloissa. Tampereen yliopiston luoma Virtuaalimetsä on ollut käytössä vankilan psykologin ohjaamissa istunnoissa. Ohjelmaa on käytetty avuksi rentoutukseen ja mielialan säätelyyn.

HUS:n laatimia ahdistuksenhallinnan virtuaalitodellisuusohjelmia on puolestaan voitu hyödyntää niiden vankien kanssa, joilla on esimerkiksi julkisten paikkojen pelkoa tai paniikkihäiriötyyppistä oireilua. Palaute vangeilta ja työtä ohjanneelta henkilökunnalta on ollut positiivista. Ohjelmia on toivottu lisää.

Kokeilussa virtuaalitodellisuuden avulla voidaan harjoitella arjen tilanteita

Uusin yhteistyö VR-kuntoutuksen osalta aloitetaan Virtual Dawn -yrityksen kanssa. Yrityksen ohjelmat mahdollistavat arkisten tilanteiden harjoittelun, joista on hyötyä vangin vapauduttua. Virtuaalisesti voidaan harjoitella esimerkiksi pelottavia tilanteita, viranomaisasiointia, palautteen vastaanottamista ja työhaastattelua. Ohjelmia testataan Jyväskylän vankilassa ja vangeilta kerätään systemaattisesti palautetta ohjelmien testikäytöstä.

-Pilotti on tarkoitus toteuttaa muun muassa uudella nuorten aikuisten osastolla sekä mahdollisesti osana vankilan työpajan kuntouttavaa työtoimintaa, kertoo psykologi Laura Jernberg, joka ohjaa Jyväskylän vankilassa pilottia.

Myös vankiloissa ja oikeuspsykiatrissa hoitolaitoksissa on ollut VR-kuntoutusta jo muutamia vuosia, ja niihin liittyen on tehty tieteellistä tutkimusta esimerkiksi Alankomaissa.

-Rikosseuraamuslaitoksessa VR-kuntoutus on toiminut hyvin muun kuntouttavan työn tukena. Näkisin, että tällaiset menetelmät tulevat tulevaisuudessa lisääntymään niin psykiatriassa, psykologiassa kuin erilaisissa terapioissa ja hoitomuodoissa sekä koulutuksellisissa tarkoituksissa, toteaa erityisasiantuntija Pia Puolakka.

Lisätietoja:

Pia Puolakka, erityisasiantuntija, tiimivastaava, TURVA-tiimi, pia.puolakka@om.fi

Laura Jernberg, psykologi, Jyväskylän vankila, laura.jernberg@om.fi

Virtual Dawn Oy, https://virtual-dawn.com/

Tilburgin yliopiston tutkimus virtuaalitodellisuuden käytöstä englanniksi (tilburguniversity.edu), https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/virtual-reality-aggression-prevention-therapy-vrapt-versus-waitin