Rinki-ekopiste Tuusulassa on suljettu rakennustöiden ajaksi

Rinki ja Lassila & Tikanoja solmivat laajan sopimuksen Rinki-ekopisteiden tyhjennyksestä 26.5.2020 14:30:00 EEST | Tiedote

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on kilpailuttanut Rinki-ekopisteiden keräyssäiliöiden tyhjennykset eteläisessä Suomessa ja valinnut kumppaniksi Lassila & Tikanoja Oyj:n. Sopimus on kolmivuotinen, ja se alkaa 1.10.2020. Sopimuksen vuosittainen arvo on noin kaksi miljoonaa euroa.