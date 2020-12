Rinki-ekopisteelle Joensuussa puristimet kartonki- ja muovipakkauksille

Joensuussa osoitteessa Suvikatu 16 / Niinivaarantie 50 sijaitsevalle Rinki-ekopisteelle asennetaan puristimet kartonki- ja muovipakkauksille torstaina 3.12.

"Kyseinen Rinki-ekopiste Joensuussa on yksi vilkkaimmista ekopisteistämme. Pisteelle asennettaviin ekotehokkaisiin puristimiin saadaan talteen moninkertaisesti enemmän pakkausjätettä kuin tavallisiin keräyssäiliöihin, mikä palvelee hyvin pisteen käyttäjiä", kertoo RINKI Oy:n sopimusasiamies Taneli Lumiaro.

Suvikatu / Niinivaarantien Rinki-ekopisteellä kerätään kartonki- ja muovipakkausten lisäksi lasipakkauksia ja metallia. Pisteellä on myös keräysastiat paperille ja vaatteille.

Miten puristinta käytetään?

Kartonkipakkaukset kannattaa litistää ja pakata sisäkkäin. Muovipakkauksia puolestaan ei tule laittaa sisäkkäin, jos ei tiedä pakkausten olevan varmasti samaa muovia, kuten esimerkiksi samanlaisten jogurttipurkkien. Muovipakkaukset voi laittaa puristimeen pakattuna muovipussiin.

Työnnä pakkaukset kunnolla puristimen sisään. Paina vihreää starttinappulaa. Pakkaukset siirtyvät puristimessa eteenpäin, ja laite pysähtyy itsestään.

Litistä pakkaukset ja käynnistä lopuksi puristin

Rinki-ekopisteillä ympäri Suomea puristimia on kahta mallia: toiset käynnistyvät vihreää nappia painamalla ja toiset automaattisesti, kun pakkauksia on kertynyt tarpeeksi. Joensuun Rinki-ekopisteellä puristimesta löytyy vihreä starttinappi. Yhteistä molemmille malleille on, että ne pysähtyvät itsestään. Punaista seis-nappia ei saa käyttää kuin vain hätätapauksessa.

Puristimien syöttöaukkojen koko on turvallisuussyistä tarkkaan säädelty. Jotta laitteet eivät tukkiutuisi, suurimmat pakkaukset kannattaa litistää ja tarvittaessa hajottaa osiin ennen puristimeen laittamista. Tämä on tärkeää erityisesti, jos kartonkipuristimeen laittaa isoja pahvilaatikoita.

Laitteiden täyttymistä seurataan etävalvonnan avulla. Vikatilanteista tulee ilmoittaa maksuttomaan kuluttaja-asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot löytyvät myös jokaiselta Rinki-ekopisteeltä.

Ekotehokkaat ja tilavat puristimet

Puristimeen pakkausjätteet saadaan talteen tiiviimmin: Tavalliseen kartonkikeräysastiaan mahtuu alle 100 kiloa kartonkia, kartonkipuristimeen jopa yli 4 000 kiloa. Tämän ansiosta säiliön tyhjennyksiä tarvitaan huomattavasti harvemmin, mikä vähentää myös kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä. Kun puristimissa on enemmän tilaa pakkausjätteille kuin tavallisissa säiliöissä, ne eivät sesonkihuipuissakaan ylitäyty. Näin ekopisteet pysyvät paremmin myös siisteinä.

Mitä tehdä, jos puristin ei käynnisty?

Jos puristimessa on häiriö, ei jätettä saa koskaan jättää maahan, sillä se leviää ympäristöön. Ota aina yhteyttä Rinkiin:

Asiakaspalvelu kotitalouksille

puh. 0800 133 888 (ark. 7-21 ja la 9-18, maksuton)

asiakaspalvelu@rinkiin.fi

Palautelomake

rinkiin.fi/ekopistepalaute

Kaikki Joensuun ja muun Suomen Rinki-ekopisteiden sijainnit löytyvät osoitteesta rinkiin.fi/rinkiekopisteet.